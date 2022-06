L’Isola dei famosi 2022, Carmen Di Pietro ha un piano per smascherare Luca Daffrè

Carmen Di Pietro vuole smascherare Luca Daffrè: la naufraga de l'Isola dei Famosi 2022, nelle prossime ore, cercherà di capire se l'interesse dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne per Marialaura De Vitis sia reale. Carmen ha chiesto aiuto anche a Estefania Bernal.

Nei giorni scorsi Carmen Di Pietro ha scherzato con Luca Daffrè eleggendolo a suo Toy Boy, la showgirl però ha notato che tra il ragazzo e Marialaura De Vitis c'è stato un avvicinamento e, rivolgendosi all'ex di Paolo Brosio, ha chiesto "fammi sapere è nato l'amore con Luca? Dimmi la verità". "No - le ha risposto Marialaura - ha delle attenzioni verso di me, spero possa nascere qualcosa, mi piace". Carmen non ha potuto fare a meno di ricordarle che fino a qualche giorno fa le piaceva Alessandro, il figlio della showgirl "prima volevi Alessandro e mo questo?".

La Di Pietro poi ha confessato di esserci rimasta male per il comportamento di Luca, al quale vuole bene ma gli rimprovera di non essere stato sincero con lei "il nostro era un gioco, poi ho visto che stava mano nella mano con Marialaura, poteva anche dirmi 'basta giocare', per questo gli ho detto basta toy boy davanti a tutti, ma lui non ha reagito, non ha capito", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

La showgirl ha escogitato un piano per capire se a Luca piace veramente Marialaura "o è solo un poco furbetto". Carmen ha chiesto ad Estefania di essere sua complice "tu per scherzo provaci un poco con lui, ma niente di serio. Se lui ti stoppa e ti dice che gli piace Marialaura allora fa sul serio, se ci sta allora gli piacciono i triangoli". Nelle prossime ore capiremo se la figura geometrica che già ha caratterizzato il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini, tornerà nel reality di Ilary Blasi.