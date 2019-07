Addio a Mattia Torre, morto lo sceneggiatore di Boris

Ci lascia Mattia Torre, lo sceneggiatore di Boris, malato da tempo, è morto a 47 anni.

Sceneggiatore, commediografo e regista italiano, Mattia Torre faceva parte, con Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, del trio di menti dietro la popolare serie tv Boris, vero e proprio cult che si fa beffe dei meccanismi della televisione.

Nei primi anni '90 Mattia Torre ha firmato le commedie teatrali L'ufficio, Io non c'entro, Tutto a posto e Piccole anime. Dal 2004 al 2011 è stato tra gli autori del programma televisivo Parla con me, ideato da Serena Dandini. Nel 2005 firma lo spettacolo teatrale Migliore, interpretato da Valerio Mastandrea.

Nel 2011 Torre tornerà a teatro con lo spettacolo 456, di cui realizza anche il sequel TV per LA7, nel programma di Andrea Salerno e Serena Dandini The show must go off. Nel 2018 il suo libro La linea verticale è diventato una popolare serie tv pubblicata su Rai Play. Recentemente Valerio Mastandrea, ospite di Diego Bianchi a La7 a Propaganda Live, aveva recitato un monologo scritto proprio da Mattia Torre intitolato "Colpa di un altro".