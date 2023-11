Matthew Perry: Zac Efron ha rinunciato a interpretare il collega in una romcom

Nonostante la collaborazione in 17 Again, Efron rifiutò di partecipare a una commedia romantica scritta da Perry.

Come aveva rivelato tempo fa un suo amico, Matthew Perry sperava che Zac Efron lo interpretasse in un film sulla sua vita dopo il successo della loro collaborazione sullo schermo anni prima in 17 Again.

Dopo la morte della star di Friends, la gente ha ricordato le sue migliori interpretazioni e il suo lavoro per aiutare gli altri con le dipendenze.

Ma secondo un amico, Perry aveva ancora tante altre idee per progetti futuri e voleva che Efron lo interpretasse in un biopic.

17 Again - Ritorno al Liceo vedeva Perry nei panni di Mike, un marito e padre di mezza età che si ritrova a rimpiangere i giorni di gloria trascorsi al liceo. Dopo un incontro accidentale con un vortice temporale, Mike viaggia indietro di 20 anni e torna adolescente (Efron), con la possibilità di fare scelte di vita diverse.

La giornalista e modella Athenna Crosby era un'amica di Perry e giovedì scorso ha condiviso con la rivista People alcuni ricordi di lui.

L'attrice ha spiegato che desiderava fare un film sulla sua vita e che "voleva che Zac Efron, che lo aveva già interpretato, lo interpretasse di nuovo perché pensava avesse fatto un ottimo lavoro la prima volta".

L'anno scorso Perry ha rivelato di aver contattato la star di High School Musical per un ruolo in una commedia romantica da lui scritta. Sebbene inizialmente avesse scritto la parte per se stesso, Perry si è reso conto che il personaggio aveva 20 anni meno di lui e l'ha inviata a Efron, che ha rifiutato.

Quando la conduttrice radiofonica Jessica Shaw gli ha chiesto chi fosse la "versione giovane dei suoi sogni", Perry ha risposto: "Beh, era Zac Efron. Ma ha detto di no. Quindi dobbiamo trovare qualcuno che dica di sì".