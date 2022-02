Matthew Perry: la star di Friends annuncia l'uscita del suo prossimo libro di memorie

Matthew Perry ha svelato il titolo e la copertina del suo prossimo libro di memorie, rivolgendosi ai suoi fan con il suo consueto umorismo ironico: l'ex star di Friends ha scelto Twitter per pubblicare una foto del libro, in uscita a novembre, che si chiamerà Friends, Lovers And The Big Terrible Thing.

"È stato scritto così tanto su di me in passato", ha spiegato Perry nel suo post. "Penso che sia giunto il momento che la gente senta la mia versione dei fatti. Gli alti erano alti, i bassi erano bassi. Ma ho vissuto per raccontare la storia, anche se a volte sembrava che non l'avrei fatto. Ed è tutto qui. Mi scuso, non è un libro animato".

Perry, che in precedenza è stato sincero riguardo alle sue lotte con la dipendenza, è conosciuto soprattutto per aver interpretato Chandler Bing nello show televisivo di successo dal 1994 al 2004. Lo scorso maggio l'attore è apparso insieme ai suoi colleghi in Friends: The Reunion: l'attesissimo incontro, andato in onda su HBO Max, che ha battuto i record di visualizzazioni sulla piattaforma britannica Sky One.

L'editore Flatiron Books ha rivelato nell'ottobre 2021 di aver firmato un accordo con Perry per scrivere le sue memorie. "Nel libro Matthew Perry porta i lettori dietro le quinte e sul palcoscenico della sitcom di maggior successo di tutti i tempi mentre si apre a proposito delle sue lotte private contro la dipendenza", ha affermato l'editore a Fox News in una recente dichiarazione.