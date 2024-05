Matthew Perry: la polizia di Los Angeles e la DEA stanno indagando sulla sua morte

Le circostanze riguardanti la morte di Matthew Perry sono al centro di nuove indagini condotte dal dipartimento di polizia di Los Angeles e dalla DEA.

La star di Friends ha perso la vita sei mesi fa, a ottobre, ma le autorità vogliono fare chiarezza su quanto accaduto.

Una morte non del tutto chiara?

Matthew Perry era stato ritrovato privo di vita in una vasca idromassaggio della sua casa a Los Angeles il 28 ottobre. L'interprete di Chandler aveva solo 54 anni e le analisi del medico legale avevano stabilito che il decesso era avvenuto a causa degli effetti della ketamina. L'autopsia aveva poi segnalato come cause l'annegamento, una malattia cardiovascolare e gli effetti collaterali della buprenorfina, sostanza usata per curare chi ha fatto uso di oppiacei.

Go On: Matthew Perry nel pilot della serie

La polizia di Los Angeles ha ora spiegato in un comunicato ufficiale che non è ancora possibile fare delle dichiarazioni pubbliche sulle indagini, anche se una fonte di Deadline sostiene che si stia cercando di capire come quella quantità di ketamina fosse stata assunta dall'attore.

Courteney Cox sente ancora la presenza di Matthew Perry: "Viene spesso a farmi visita"

Perry ha lottato per molti anni con le sue dipendenze, rischiando anche di perdere la vita in precedenza a causa dei danni subiti dal suo fisico.

Negli ultimi mesi, tuttavia, Matthew sembrava essere sobrio ed era seguito da alcuni medici. Le nuove indagini potrebbero ora capire come la star di Friends fosse entrato in possesso della sostanza e se sia necessario compiere ulteriori accertamenti sulle ore che hanno preceduto il decesso.