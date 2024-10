Matthew Perry: la madre parla delle settimane che hanno preceduto la morte dell'attore

Suzanne Morrison, la madre del defunto Matthew Perry, parla dell'attore di Friends e delle settimane precedenti alla sua morte. In una nuova intervista, la Morrison spiega di aver avuto l'impressione che Perry avesse una premonizione su ciò che gli sarebbe accaduto.

"È venuto da me e mi ha detto: 'Ti amo così tanto e sono così felice di essere con te ora'", dice la Morrison in un'anteprima di una prossima intervista a Today della NBC. "Era quasi come se fosse una premonizione di qualcosa. Non ci ho fatto caso in quel momento, ma ho pensato: 'Da quanto tempo non facevamo una conversazione del genere?' Credo che ci fosse qualcosa... c'era un'inevitabilità in quello che gli sarebbe successo dopo, e lui la sentiva molto. Ma ha detto: 'Non ho più paura'. E questo mi preoccupava".

Morrison ha conversato con Savannah Guthrie di Today per parlare di Perry un anno dopo la sua morte. La madre di Perry è stata affiancata dal patrigno Keith Morrison e da altri parenti dell'attore. "È una conversazione potente", ha detto Guthrie dopo la clip dell'intervista. "C'è tanto dolore e dispiacere, ma c'è anche il senso del lavoro che stava facendo, aiutare gli altri a disintossicarsi. Era lo scopo della sua vita, e quindi c'è qualcosa in più da raccontare". L'intervista completa andrà in onda il 28 ottobre.

La morte e le indagini

L'attore di Friends Matthew Perry è stato trovato morto giorno 28 ottobre 2023, da un assistente nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles. La star aveva 54 anni. Il certificato di morte è stato rilasciato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles solo alcune settimane dopo la scomparsa improvvisa di Perry.

Friends: Matthew Perry e Adam Goldberg in una scena dell'episodio Il nuovo coinquilino

Perry è stato sepolto il 3 novembre, in una cerimonia a cui hanno partecipato parenti e compagni di cast della celebre sitcom degli anni Novanta. Secondo i documenti del medico legale il decesso è avvenuto per colpa degli "acuti effetti della ketamina", che gli era stata procurata illegalmente da un gruppo di persone a lui vicine.