Matthew Perry, il nuovo documentario Netflix va oltre l'uomo dietro Friends

La nuova docuserie in tre episodi raccoglie i ricordi della famiglia e degli amici più stretti dell'attore, scomparso nel 2023 a 54 anni: The One About Matthew Perry arriverà su Netflix e promette di raccontare la persona che esisteva dietro il volto di Chandler Bing.

Per quasi trent'anni Matthew Perry ha avuto un problema piuttosto particolare: per il pubblico era praticamente impossibile separarlo da Chandler Bing. Bastava sentirlo parlare per riconoscere quella voce, aspettarsi una battuta, ritrovare immediatamente uno dei sei amici che hanno cambiato per sempre la storia della sitcom. Eppure Chandler era soltanto una parte della sua vita. Dietro quel personaggio c'era un uomo che ha conosciuto una fama enorme, ma anche dipendenze, ricadute, momenti di grande fragilità e un rapporto molto complesso con la propria notorietà. È da questa distanza tra l'immagine pubblica e la persona reale che parte The One About Matthew Perry, la nuova docuserie di Netflix dedicata all'attore.

Matthew Perry, la persona dietro Chandler Bing

Il primo trailer sceglie di non puntare soltanto sulla nostalgia per Friends: sono soprattutto le persone che hanno conosciuto Perry lontano dalle telecamere a provare a ricostruirne il carattere, gli affetti e le difficoltà.

Diretta da Mary Robertson, già regista di Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, la docuserie è composta da tre episodi e viene presentata da Maxine Productions come il primo documentario approfondito dedicato alla vita dell'attore.

Il materiale raccolto mette insieme testimonianze della famiglia e degli amici più vicini a Matthew Perry. Ne emerge un ritratto che prova a tenere insieme aspetti apparentemente inconciliabili: la star di una delle sitcom più popolari di sempre e l'uomo che, lontano dal set, ha dovuto fare i conti con problemi molto meno facili da trasformare in una battuta.

La promessa della serie è proprio questa: raccontare Matthew Perry senza fermarsi al personaggio che lo ha reso famoso. Il comunicato di presentazione lo descrive come generoso, divertente, vulnerabile e capace di una personalità più grande della stessa immagine televisiva che lo aveva trasformato in una celebrità globale.

Tra le voci che accompagneranno il documentario c'è quella della sorella dell'attore, Mia Perry Bowick. La sua partecipazione aggiunge al progetto una dimensione inevitabilmente personale, soprattutto perché, come ha raccontato lei stessa, ci è voluto del tempo prima di sentirsi pronta a parlare pubblicamente del fratello.

Il punto, per Bowick, è anche smettere di identificare Matthew esclusivamente con Chandler o con la sua dipendenza. Nel suo ricordo c'è una persona capace di essere presente per gli altri anche nei periodi più complicati, con una generosità e un senso dell'umorismo che continuavano a emergere anche nei momenti più bui.

È un'immagine che si allontana dalla cronaca degli ultimi anni e prova a restituire una quotidianità che il pubblico non ha mai potuto vedere davvero. Perché se milioni di persone pensavano di conoscere Matthew Perry, in realtà conoscevano soprattutto il personaggio che interpretava ogni settimana davanti a una telecamera.

La fama di Friends e una vita molto più complicata

Perry ha raggiunto la consacrazione internazionale interpretando Chandler Bing in Friends, ruolo che ha ricoperto per tutte le dieci stagioni della serie. La popolarità conquistata con la sitcom lo ha accompagnato per il resto della carriera, diventando allo stesso tempo un'opportunità e un'etichetta difficile da scrollarsi di dosso.

L'attore Matthew Perry in un ritratto

Fuori dal set, invece, la sua storia prese una direzione molto più tormentata. L'attore parlò pubblicamente per anni della propria dipendenza da droghe e alcol e dei tentativi di liberarsene. Una parte importante della sua autobiografia, pubblicata nel 2022, era proprio dedicata a quel percorso e al rapporto con la fama.

La sua morte, avvenuta nel 2023 all'età di 54 anni, ha inevitabilmente riportato tutto questo al centro dell'attenzione. Perry fu trovato morto nella sua abitazione e le successive indagini hanno ricostruito le circostanze legate all'assunzione di ketamina e all'annegamento nella vasca idromassaggio.

The One About Matthew Perry sembra però voler evitare che la sua storia finisca lì. Il titolo è già un piccolo omaggio all'universo di Friends: quasi tutti gli episodi della sitcom iniziavano con la formula "The One About...". Questa volta, però, non c'è una situazione comica da raccontare e non c'è un nuovo problema da risolvere per Chandler, Monica, Ross, Rachel, Joey e Phoebe. C'è Matthew Perry.

La scelta del titolo permette così alla serie di richiamare immediatamente il mondo che ha reso l'attore famoso, ma allo stesso tempo di spostare l'attenzione su qualcosa che Friends non poteva mostrare: la sua vita quando le telecamere si spegnevano.

La produzione esecutiva è affidata a Mary Robertson, Lisa Kalikow, Eli Holzman e Aaron Saidman, con Lora Moftah come co-executive producer e Jessica Call come producer.

The One About Matthew Perry sarà disponibile su Netflix dal 27 ottobre 2026, con tutti e tre gli episodi della docuserie.