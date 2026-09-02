Matthew Perry, Netflix annuncia una docuserie sulla star di Friends

Netflix ha in cantiere The One About Matthew Perry, una docuserie in tre episodi per raccontare la star di Friends attraverso le testimonianze di chi lo ha amato.

Matthew Perry sarà il protagonista di un nuovo progetto che vuole andare oltre il ricordo di Chandler Bing. Netflix ha annunciato The One About Matthew Perry, una docuserie in tre parti dedicata all'attore di Friends, morto nel 2023 a 54 anni. A dirigerla sarà Mary Robertson, già dietro Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, mentre tra le persone intervistate ci sarà anche la sorella dell'attore, Mia Perry Bowick.

Matthew Perry, la docuserie Netflix racconterà l'uomo dietro Chandler Bing

Matthew Perry

Netflix vuole raccontare Matthew Perry attraverso le parole di chi gli è stato davvero vicino, con quello che presenta come il primo documentario completo sulla sua vita. Insieme alla sorella Mia, quindi, parleranno alcuni amici di lunga data e diversi collaboratori che hanno condiviso con la star momenti importanti della carriera.

La docuserie ripercorrerà il cammino dell'attore, dagli esordi come astro nascente della comicità fino alla fama mondiale conquistata nei panni di Chandler Bing in Friends. Non mancherà spazio per gli aspetti più personali, comprese le difficoltà affrontate lontano dai riflettori e le dipendenze di cui Perry aveva scelto di parlare apertamente.

Mia Perry Bowick ha raccontato di aver avuto bisogno di tempo prima di sentirsi pronta a condividere quei ricordi: "Mi ci è voluto del tempo per sentirmi pronta a condividere questi ricordi e raccontare cosa significasse amare Matthew attraverso tutta la complessità della sua vita, vederlo come una persona nella sua interezza, non soltanto come Chandler e non soltanto come qualcuno che ha lottato contro la dipendenza".

La sorella ha poi ricordato il lato più affettuoso e spontaneo dell'attore: "Come sorella, ha contribuito a rendermi la persona che sono oggi, quella che cerco di essere e il lavoro a cui ho dedicato la mia vita. Matthew aveva un cuore meraviglioso e uno spirito generoso e, anche nei suoi momenti più bui, riusciva comunque a farti ridere e a farti sentire amato".

The One About Matthew Perry: il progetto di Mary Robertson sulla star di Friends

I protagonisti di Friends

Bowick spera che il documentario permetta al pubblico di scoprire un Matthew Perry meno legato alle etichette che hanno accompagnato la sua fama: "Spero che questa serie dia a tutti coloro che gli hanno voluto bene, personalmente o da lontano, una comprensione più profonda di chi fosse davvero e dell'eredità che lascia".

Anche Mary Robertson ha sottolineato quanto il progetto voglia tenere insieme talento artistico e dimensione privata. "Matthew Perry è stato uno dei geni comici della nostra epoca. Attraverso i suoi film, le sue interpretazioni televisive e teatrali e il suo indimenticabile Chandler Bing ha fatto ridere milioni di persone, le ha fatte entrare in sintonia e le ha fatte sentire un po' meno sole", ha dichiarato la regista.

Robertson ha ricordato anche l'impegno dell'attore nel parlare apertamente delle dipendenze: "Ci ha dato anche molto di più raccontando con coraggio la dipendenza. Eppure il pubblico conosceva soltanto una parte della sua storia. È per questo che abbiamo deciso di realizzare questa serie: permettere alle persone che conoscevano e amavano Matthew di mostrare l'uomo dietro il personaggio pubblico".

Prodotta da Maxine Productions, società appartenente a Sony Pictures Television, The One About Matthew Perry vede tra i produttori esecutivi Robertson, Lisa Kalikow, Eli Holzman e Aaron Saidman. Mia Perry Bowick partecipa invece soltanto come intervistata.

Perry morì nell'ottobre 2023 dopo aver assunto ketamina e venne trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua abitazione. Con la nuova docuserie, Netflix proverà ora a restituire un ritratto più ampio dell'attore, della sua fragilità e del segno lasciato ben oltre Friends.