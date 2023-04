Matthew McConaughey sul volo Lufthansa che sembrava che stesse per precipitare: "Uno spavento infernale"

Matthew McConaughey si è recentemente aperto a proposito del volo Lufthansa che è quasi precipitato, definendo l'incidente come "uno spavento infernale". Il mese scorso l'attore premio Oscar e sua moglie Camila Alves stavano volando da Austin, in Texas, a Francoforte, in Germania, quando l'aeroplano è stato colpito da una turbolenza inaspettata ed è caduto fino a raggiungere i 4.000 piedi. Sette persone sono state ricoverate in ospedale a causa dell'incidente.

"Sei sospeso, sei a gravità zero", ha spiegato Matthew durante un episodio del podcast Let's Talk Off Camera di SiriusXM con Kelly Ripa, secondo un'anteprima ottenuta da Entertainment Tonight. "Il tuo vino rosso, il bicchiere e i piatti sono tutti sospesi, fluttuanti, e se ne stanno a mezz'aria. Stanno lì per un po' di tempo, uno, due, tre, quattro [secondi] - e poi tutto crolla."

"Il mio tavolino è ciò che mi ha tenuto fermo. Non avevo la cintura di sicurezza allacciata e non c'era un avviso di allacciare la cintura prima che accadesse", ha ricordato la star, spiegando di aver istintivamente controllato che la cintura di sua moglie Camila fosse allacciata.

"Devo dire che oltre ad essere stato uno spavento infernale è stato anche molto strano. Senti le reazioni delle persone. Alcune erano silenziose come fantasmi. Altre scoppiavano a ridere ogni pochi secondi e ovviamente non erano risate divertite. Quelle persone erano sotto shock", ha concluso Matthew McConaughey.