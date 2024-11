Matthew McConaughey svela le parole della madre dopo l'arresto nel 1999

Matthew McConaughey ha ricordato come sua madre, Kay McConaughey, lo abbia sostenuto dopo che nel 1999 era stato arrestato per aver suonato la batteria di bongo mentre era nudo e fatto.

L'attore 55enne ha raccontato il noto incidente nel suo bestseller del 2020, Greenlights. Al Texas Book Festival dello scorso fine settimana, che ha visto McConaughey e Malcolm Gladwell come autori principali, il premio Oscar si è unito al regista Richard Linklater per una conversazione su Greenlights.

Parlando con Linklater, McConaughey ha ricordato il consiglio che sua mamma Kay gli aveva dato dopo il famigerato arresto.

L'incredibile arresto di McConaughey ed il consiglio della madre

Matthew McConaughey in A casa con i suoi

"Vai fuori davanti ai media e tieni la testa alta", ha ricordato il texano, secondo quanto riportato dalla rivista People. "So cosa stavi facendo ieri sera suonando i bonghi, fumando quella roba divertente nel tuo vestito di compleanno, e l'hai già fatto molte volte. E so che lo farai di nuovo".

McConaughey ha raccontato a Linklater, che ha diretto l'attore nel suo film di successo, "Dazed and Confused", che Kay aveva già condiviso con lui parole di saggezza simili: "Non entrare in un posto come se volessi comprarlo, entra come se fosse tuo".

Me lo diceva prima di andare al ballo. Me l'ha detto la mattina prima che andassi a fare un provino per 'A Time to Kill'", ha rivelato l'attore.

Matthew McConaughey, da sex symbol a premio Oscar

In Greenlights, McConaughey ha svelato che l'arresto è avvenuto dopo aver assistito a una partita di football durante la quale la sua squadra preferita, i Texas Longhorns, affrontava i Nebraska Cornhuskers.

Dopo la vittoria dei Longhorns sugli Huskers, McConaughey, che all'epoca aveva 29 anni, ha ricordato che Austin era in fiamme ed era ora di festeggiare. Ho festeggiato per tutta la notte fino a domenica, e per tutta la notte di domenica senza chiudere occhio", ha scritto.

"Alle 2:30 di quel lunedì mattina, ho finalmente deciso di smettere. Era ora di abbassare le luci, spogliarmi, aprire la finestra e lasciare che il profumo di gelsomino del mio giardino entrasse in casa. Era il momento di fumare una ciotola e di ascoltare i bellissimi ritmi melodici africani di Henri Dikongué attraverso gli altoparlanti di casa mia. Era il momento di stare davanti alla mia batteria e seguire il ritmo del blues prima che arrivasse a Memphis sul mio tamburo afrocubano preferito, nato dalla cerimonia e dal parlare in lingue, le congas".

Matthew McConaughey in una scena del film Tutti pazzi per l'oro

Tuttavia, McConaughey ha scritto che la sua jam session nuda è stata interrotta inaspettatamente. "Quello che non sapevo è che mentre stavo suonando nella mia beatitudine, due poliziotti di Austin pensarono che fosse giunto il momento di irrompere in casa mia senza preavviso, di trascinarmi a terra con dei manganelli, di ammanettarmi e di bloccarmi", ha ricordato McConaughey.

Un agente gli ha detto che era stato accusato di disturbo della quiete pubblica, possesso di marijuana e resistenza all'arresto: "Vaffanculo, figlio di puttana! Siete entrati in casa mia! Sì, ho resistito!", ha ricordato la star urlando all'agente.

La folla durante l'arresto e le parole di McConaughey

Serenity - L'isola dell'iganno: Matthew McConaughey in un momento del film

McConaughey ha scritto di essersi rifiutato quando l'altro agente ha cercato di avvolgere una coperta intorno al corpo nudo dell'attore. "Ohhhh no! Ho abbaiato. "Non ho intenzione di mettermi addosso niente...! Il mio culo nudo è la prova che mi stavo facendo gli affari miei!", ha ricordato di aver detto all'agente.

Mentre veniva accompagnato all'auto della polizia, l'attore ha visto che il suo arresto aveva attirato una folla. McConaughey ha osservato che doveva essersi sparsa la voce attraverso lo scanner della polizia su chi fosse stato arrestato, perché in strada c'erano sei auto della polizia illuminate e circa 40 dei suoi vicini.

Matthew McConaughey ci racconta Interstellar: "Una sfida alle capacità dell'uomo"

Dopo essere arrivato al Dipartimento di Polizia di Austin, McConaughey ha ricordato che un compagno di detenzione lo ha convinto a indossare un paio di pantaloni istituzionali arancioni da uomo.

Inizialmente l'attore aveva detto al detenuto che il suo stato di nudità era la prova della sua innocenza: "Siamo tutti innocenti, amico. Fidati di me, vuoi metterti questi!", ha ricordato l'attore. Forse erano i suoi occhi sinceri o il fatto che fosse un compagno di crimine, o forse era l'improvvisa consapevolezza che, quando un galeotto di due metri e sessanta, costruito come una casa di mattoni, ti dice:

"Ti conviene metterti i pantaloni prima di finire in galera", probabilmente è meglio ascoltarlo", ha scritto McConaughey.

Interstellar: Matthew McConaughey con Mackenzie Foy in una sequenza

Dopo aver trascorso la notte in carcere, McConaughey ha ricevuto la visita del giudice Penny Wilkov e dell'avvocato difensore Joe Turner.

Wilkov ha deciso di archiviare le accuse di disturbo della quiete pubblica e possesso di stupefacenti e ha permesso a McConaughey di essere rilasciato su cauzione per resistenza all'arresto.

McConaughey ha scritto che Turner gli ha consigliato di uscire dal carcere dall'ingresso posteriore perché i giornalisti si erano radunati davanti all'edificio. L'attore ha scritto di sentirsi "in colpa" e di non essere sicuro di come gestire la sua uscita dal carcere. A quel punto ha chiamato la mamma Kay:

"Cercando un po' di impavida consolazione, ho deciso di chiamare mia madre prima di scegliere da che parte lasciare il mio primo periodo di detenzione", ha scritto McConaughey. Forse è stato il fatto che, mentre ero sicuro che non avrebbe avuto pietà per la mia situazione, allo stesso tempo sapevo che si sarebbe versata un drink e avrebbe brindato a come ero finito in prigione".