Matthew McConaughey, la sua ex co star assicura: "Non usa deodorante, ma..."

Yvette Nicole Brown, ex co-star di Matthew McConaughey in Tropic Thunder, ha parlato dell'igiene del suo compagno di set e lo ha promosso nonostante non usi deodorante

Quello dell'igiene è l'ultimo argomento caldo a Hollywood. Dopo l'invito a lavarsi il meno possibile da parte di Jake Gyllenhaal e la risposta contrariata di Dwayne Johnson, anche Matthew McConaughey ha indirettamente preso parte a questa "sfida".

Nel corso della sua intervista a The Jess Cagle Show su SiriusXM, Yvette Nicole Brown, collega di set di Matthew McConaughey in Tropic Thunder, ha parlato dell'igiene del protagonista di True Detective e ha dichiarato: "Sono una grande fan di Matthew McConaughey. Una volta, sul set, mi ha detto che non usava deodorante e che non aveva alcun odore. Così ho provato a stargli quanto più vicino possibile per verificare!".

Com'è andata? L'attrice ha raccontato: "In effetti non emana particolari odori. Profuma di cereali e buone abitudini. Sì, ha un profumo particolarmente dolce. Lui è sempre stato molto gentile con me, ho condiviso con lui un bel numero di sequenze da girare. Essere diretti da Ben Stiller, poi, è stata un'esperienza incredibile".

Poi, ironicamente, Yvette Nicole Brown ha ammesso di non aver mai annusato Joseph Gordon-Levitt sul set di 500 giorni insieme: "No, non l'ho fatto perché Joseph non ha mai parlato pubblicamente del suo uso di deodorante. Non avevo nulla da controllare!". E, ancora, su Matthew McConaughey: "Credo che utilizzi bagnoschiuma particolarmente dolciastri. Lui non usa deodorante. Sinceramente non capisco come riescano a vivere le persone che non si lavano. Io ho necessità di andare sotto l'acqua e insaponarmi!".