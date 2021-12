Matthew McConaughey ha dato spettacolo al matrimonio di Reese Witherspoon: "Abbiamo sudato di brutto"

Tutti gli occhi erano puntati su Matthew McConaughey durante il matrimonio di Reese Witherspoon e Jim Toth: sebbene solitamente sia la sposa il centro dell'attenzione del giorno delle nozze, la star de La rivincita delle bionde non si è affatto arrabbiata quando il vincitore dell'Oscar ha dato spettacolo sulla pista da ballo durante il ricevimento.

I co-protagonisti di Sing 2 sono buoni amici da anni e assieme hanno raccontato la simpatica storia presso il The Ellen DeGeneres Show questo giovedì; la Witherspoon ha svelato che McConaughey ha fatto svenire tutte le donne di età superiore ai 65 anni.

"Il giorno in cui ha rubato il mio cuore e il cuore di tutte le persone più importanti della mia vita è stato quando ha ballato con ogni donna che aveva più di 65 anni al mio matrimonio", ha ricordato l'attrice. "Ecco chi è quest'uomo. Voglio dire, mia madre sarebbe potuta morire dall'emozione". L'attore è quindi intervenuto per confermare le sue parole: "Oh si, abbiamo sudato di brutto".

Oltre al suo prossimo film con la Witherspoon, Sing 2 - Sempre più forte, Matthew McConaughey ha anche recentemente annunciato che non si candiderà come governatore del Texas, sebbene non escluda che possa accadere in futuro. La star ha spiegato che "non dirà di no per sempre" alla politica e questo significa che un divertente ballo inaugurale con i suoi passi di danza potrebbe essere nel futuro di tutti noi.