Matthew McConaughey invoca una riforma della legge sul possesso di armi nel discorso alla Casa Bianca

Matthew McConaughey, nativo di Uvalde, cittadina del Texas teatro della sparatoria in un scuola elementare in cui sono morti 19 bambini, interviene alla Casa Bianca per chiedere una riforma della legge sul possesso di armi.

Matthew McConaughey e sua moglie Camila Alves hanno fatto visita alla Casa Bianca per chiedere una riforma sulla legge sul possesso delle armi e rendere omaggio alle vittime della recente sparatoria in una scuola a Uvalde, in Texas, dove sono stati uccisi 19 bambini e due insegnanti.

L'attore, originario della cittadina in cui è avvenuta la tragedia, ha tenuto un incontro con i legislatori a Capitol Hill, seguito da una conferenza stampa in cui ha condiviso commoventi storie sul suo incontro con le famiglie delle vittime di Uvalde. McConaughey ha mostrato le opere d'arte che i bambini avevano realizzato a scuola e ha raccontato ai giornalisti ciò che aveva imparato dai loro sogni e dalle aspirazioni delle loro famiglie:

"Sapete cosa voleva ciascuno di questi genitori, cosa ci hanno chiesto? Cosa ogni genitore ha espresso separatamente a Camila e me? Vogliono che i sogni dei loro bambini vivano, che i loro sogni proseguano per realizzare qualcosa dopo che non ci sono più. Vogliono che la perdita della loro vita non sia inutile".

McConaughey ha proseguito: "Abbiamo un'opportunità in questo momento che non avevamo mai avuto prima... siamo in un momento in cui sembra che possa accadere un vero cambiamento". L'attore ha anche parlato della crescita a Uvalde e del suo rapporto con il "possesso di armi responsabile", che secondo lui è iniziato quando era giovane:

"Sappiamo che è sul tavolo. Dobbiamo investire nella cura della salute mentale. Abbiamo bisogno di scuole più sicure. Dobbiamo limitare la copertura mediatica sensazionalistica. Dobbiamo ripristinare i nostri valori familiari, dobbiamo ripristinare i nostri valori americani e abbiamo bisogno di responsabilità nel possesso di armi. Abbiamo bisogno di controlli sui precedenti penali. Dobbiamo aumentare l'età minima per acquistare un fucile AR-15 a 21 anni. Abbiamo bisogno di leggi e conseguenze gravi per coloro che ne abusano".

Sebbene il divo riconosce che queste soluzioni non sono un "rimedio miracoloso", le ritiene necessarie perché "le persone stanno soffrendo, le famiglie stanno soffrendo, i genitori stanno soffrendo e sembrano divisi come lo è il nostro paese. Questo problema di responsabilità delle armi ci divide a livello politico, ma questa dovrebbe essere una questione imparziale".