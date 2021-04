Matthew McConaughey: quando Snoop Dog gli fece fumare erba a sua insaputa sul set

Snoop Dog fece fumare uno spinello a Matthew McConaughey a sua insaputa, facendolo sballare di brutto, durante le riprese di Beach Bum - Una vita in fumo e i due raccontarono assieme questo divertente aneddoto mesi dopo durante un episodio del Jimmy Kimmel Live.

"Erano ben otto minuti di riprese", raccontò McConaughey, "Ed è un lasso di tempo piuttosto lungo se passi uno spinello avanti e indietro... Quindi la scena continua e subito dopo aver terminato la sequenza dico a Snoop: 'Amico, non sono sicuro che quella fosse erba di scena', al che lui risponde: 'Quella non era erba di scena, quella era erba di Snoop.'"

McConaughey e Snoop durate l'intervista raccontarono dettagliatamente come McConaughey reagì dopo aver fumato la celebre "Snoop weed": a quanto pare il celbre attore americano, estremamente su di giri, finì per rappare per tutta la notte. "Hai rappato per 13 ore di fila", dichiarò Snoop.

Beach Bum - Una vita in fumo era pieno zeppo di star, nonostante non sia stato popolare come alcuni degli altri film di Matthew McConaughey. Oltre a lui e Snoop Dogg nel cast della pellicola c'erano anche Zac Efron, Jimmy Buffett, Isla Fisher e Martin Lawrence e, anche se ha incassato soltanto 4,6 milioni di dollari, sembra proprio che i membri del cast si siano divertiti moltissimo durante le riprese.