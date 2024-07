Matthew McConaughey è stato punto da un'ape in faccia: è davvero irriconoscibile

In molti si stavano chiedendo cosa fosse successo a Matthew McConaughey dopo che l'attore ha postato un selfie in cui appariva decisamente irriconoscibile.

Il Premio Oscar per Dallas Buyers Club, infatti, appare con un gonfiore evidente all'occhio destro, e già in tanti stavano cominciando a temere il peggio per la star, che magari era stata vittima di un'aggressione o qualcosa di simile.

Tuttavia, ci ha pensato lo stesso McConaughey a chiarire, dato che nella didascalia della stessa immagine ha precisato che il look del suo volto è dovuto al morso di un'ape proprio nel suo occhio destro. Nel momento in cui anche i suoi followers hanno potuto leggere la didascalia dell'immagine hanno tutti tirati un sospiro di sollievo.

McConaughey voleva abbandonare la recitazione

Prima di ritrovare il successo con film come Killer Joe, Mud, True Detective e Dallas Buyers Club, che gli è valso l'Oscar come protagonista, l'attore stava seriamente pensando di lasciare Hollywood, dato che a causa delle sue scelte continuavano a offrirgli solo ruoli in commedie romantiche.

America Ferrera affianca Matthew McConaughey in The Lost Bus, film sull'incendio di Camp Fire

"Ho generalmente preso la direzione opposta a quella che Hollywood voleva per me. Durante gli anni delle commedie romantiche, c'era una certa quantità di energia che potevo dedicare a quei film, e sono stati successi davvero enormi per me. Ma volevo provare altro". A quel punto McConaughey decise di prendersi una pausa.

Il periodo di lontananza da Hollywood è stato particolarmente difficile per l'attore: "In quel periodo la mia vita era spaventosa, e ho avuto lunghe conversazioni con mia moglie [Camila Alves] riguardo alla necessità di trovare una nuova vocazione". In quella fase, McConaughey ha considerato percorsi come l'insegnamento, lo studio per diventare direttore d'orchestra o guida naturalistica: "Onestamente, pensavo di aver chiuso con Hollywood e di aver abbandonato ormai quella strada". Dal 2007 al 2010, Matthew McConaughey non ha recitato in alcun progetto.