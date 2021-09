Matthew McConaughey: "Mi sono sentito 'immortale' quando sono diventato papà per la prima volta"

Matthew McConaughey, durante l'ultimo episodio del podcast sulla salute mentale di Mayim Bialik e del suo fidanzato Jonathan Cohen, ha parlato di che cosa significa per lui essere genitore: l'attore ha rivelato che diventare papà per la prima volta lo ha fatto sentire "immortale".

"Quando è nato il mio primo figlio, quello è stato un evento molto importante per me", ha rivelato McConaughey a Bialik. "Ricordo di aver pensato: 'sono appena diventato immortale'. Biologicamente parlando è vero, ma c'è qualcosa di più... Per farla breve: era ciò che avevo sognato per tutta la mia vita, non di diventare immortale, ma padre."

In seguito, l'autore di Greenlights ha riflettuto su come il suo stile genitoriale possa essere paragonato al modo in cui è stato cresciuto dai suoi genitori, della cui relazione tumultuosa ha parlato più volte. Secondo McConaughey, l'approccio dei suoi genitori non era il massimo perché era "basato sulla paura", sebbene l'attore attribuisca al loro sistema la capacità di averlo "tenuto in riga", sapendo che ogni sua azione avrebbe avuto delle conseguenze.

Matthew McConaughey in una scena del film Tutti pazzi per l'oro

"Ho cercato di evolvermi anche come genitore", ha spiegato Matthew. "Non giudico i miei genitori per come mi hanno cresciuto, ogni epoca è diversa e non esiste giusto o sbagliato. Sto cercando di instillare nei miei figli gli stessi valori che i miei genitori hanno cercato di instillare in me. Cerco di farlo in un modo diverso, cerco di avere discussioni molto più calme e lunghe con i miei figli."

Matthew McConaughey ha aggiunto che, contrariamente ai suoi genitori, lui e sua moglie hanno scelto di "non adottare nessun tipo di punizione fisica", ma ha ammesso che "è difficile capire" come implementare le conseguenze, come proibire ad un bambino di usare l'iPad per un certo lasso di tempo, in modo che capisca perché viene punito.