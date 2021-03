Matthew McConaughey presenta il suo canale YouTube

Matthew McConaughey ha lanciato il suo canale YouTube e ha condiviso un nuovo video per spiegare che progetti ha riguardanti questo nuovo mezzo per comunicare con i suoi fan.

L'attore premio Oscar ha in precedenza condiviso un filmato per sostenere l'organizzazione benefica Just Keep Living Foundation.

L'attore, dopo il filmato in cui chiede di sostenere economicamente gli abitanti del Texas che stanno affrontando le conseguenze degli uragani che hanno colpito lo stato a febbraio, ha condiviso un secondo video in cui spiega come ha intenzione di usare il suo spazio su YouTube.

Matthew McConaughey ha dichiarato: "Condividerò chi sono, chi non sono, ciò in cui credo, quello in cui non credo, cosa sto facendo, cosa non sto facendo, oltre ad alcuni approcci alla vita che ho trovato nel corso degli anni utili e costruttivi. Ricette nell'arte di vivere che mi hanno aiutato ad affrontare questo rodeo in cui tutti viviamo e anche un paio di consigli che ho visto, ascoltato, raccolto e rubato nel corso dei miei 51 anni".

La star ha poi proposto un po' di rime per sottolineare come spera di aiutare, ispirare e far riflettere il prossimo, oltre a offrire un po' di intrattenimento e divertimento.

Matthew ha concluso: "Non vedo l'ora di entrare in connessione con tutti voi, nel frattempo continuate a vivere".

Per ora McConaughey non dovrebbe tornare presto su un set e recentemente, durante un podcast, ha persino ammesso che sarebbe interessato a mettersi alla prova come wrestler, attività che lo interessa da tempo.