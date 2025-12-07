Matthew Lillard risponde alle critiche di Quentin Tarantino: "Avvilente, ti ferisce"

Matthew Lillard, mentre era ospite dell'evento GalaxyCon a Columbus, Ohio, ha risposto ai commenti di Quentin Tarantino che negli ultimi giorni hanno fatto discutere i fan e il mondo di Hollywood.

Il regista, infatti, non ha esitato nel criticare duramente alcuni attori, tra cui la star di Scream, Paul Dano e Owen Wilson.

La reazione alle critiche di Tarantino

Rispondendo a una domanda dei fan, Matthew Lillard ha dichiarato: "Quentin Tarantino ha detto questa settimana che non gli piaccio come attore. Eh, vabbè... Chi cazzo se ne frega".

Il regista aveva infatti dichiarato che non gli importava nulla delle capacità dell'attore, oltre ad attaccare le performance di altre star del cinema.

I fan di Matthew, recentemente tra i protagonisti di Five Nights at Freddy's 2 (di cui potete leggere la nostra recensione), hanno reagito alle sue parole dimostrandogli il proprio sostegno e affetto.

Un attacco che ferisce

Lillard ha quindi voluto chiarire la sua opinione: "Sentite, il punto è che ferisce i tuoi sentimenti. Fa fottutamente schifo".

L'attore ha inoltre sottolineato: "E non lo direbbe a Tom Cruise. Non lo direbbe a qualcuno che è un attore di primo livello a Hollywood".

La star di Scream e Scooby-Doo ha aggiunto: "Sono davvero popolare in questa stanza. Non sono davvero popolare a Hollywood. Sono due microcosmi completamente diversi, giusto? E quindi, capite, è avvilente e ferisce".

Le dichiarazioni di Tarantino hanno fatto molto discutere negli ultimi giorni a Hollywood, portando alcune star come Ben Stiller e Josh Gad, a difendere pubblicamente Paul Dano, attaccato in modo considerato irrispettoso e ingiustificato.

Quentin aveva infatti sostenuto che l'attore fosse l'unico difetto del film Il Petroliere, essendo un attore 'debole e poco interessante'. Il filmmaker aveva quindi aggiunto: "Il film dovrebbe essere un'interpretazione a due, ed è anche così drasticamente ovvio che non lo è... È un debole, amico. È moscio... Austin Butler sarebbe stato meraviglioso in quel ruolo. Lui è così poco interessante".