Matt Smith, star di House of the Dragon, svela chi vincerebbe in uno scontro tra Daemon Targaryen e Jon Snow

L'interprete di Daemon Targaryen nella serie House of the Dragon, Matt Smith, ha parlato di un potenziale scontro con Jon Snow.

Matt Smith interpreta nella serie House of the Dragon, di cui sta per debuttare la stagione 2 su Sky e NOW, il personaggio di Daemon Targaryen e ha ora svelato chi vincerebbe in un duello tra il suo personaggio e Jon Snow.

L'attore era ospite del talk show di Jimmy Fallon quando ha svelato di aver conosciuto George R.R. Martin e Kit Harington prima di essere stato scelto per la serie sequel della saga.

Chi vincerebbe tra Daemon e Jon?

Sul piccolo schermo Matt Smith, impegnato nella promozione della seconda stagione di House of the Dragon, ha dichiarato senza esitazioni: "Andiamo, Jimmy! Chi vincerebbe in uno scontro tra Jon Snow e Daemon? Amico, io ho un drago! Ho un drago... Ho molto rispetto per Jon Snow".

L'attore ha aggiunto: "Jon Snow è un cattivo ragazzo, ma non fraintendetemi. Lo distruggerei! Ho un drago!".

Matt ha inoltre ribadito il suo rispetto per lo scrittore George R.R. Martin e Kit Harington, che ha incontrato durante gli anni in cui era la star di Doctor Who, condividendo il proprio apprezzamento umano e professionale nei confronti di entrambi.

Il ritorno di House of the Dragon

A Westeros, nella seconda stagione della serie prequel della saga Il Trono di Spade che debutterà sugli schermi il 17 giugno, sta per scoppiare a Westeros una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra.

Il regno si spaccherà in due quando tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

Gli interpreti di House of the Dragon sono Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra gli altri membri del cast che tornano dalla prima stagione ci sono Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Il progetto è tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin ed è stata ideata come un prequel degli eventi al centro della serie cult Il Trono di Spade.