Matt Dillon e Rupert Friend nel cast della serie High Desert

Matt Dillon e Rupert Friend sono entrati a far parte del cast di High Desert, la nuova serie con star Patricia Arquette e prodotta da Ben Stiller. Il progetto sarà realizzato per Apple TV+ e le puntate avranno una durata di trenta minuti.

High Desert, scritta e creata da Nancy Fichman, Katie Ford e Jennifer Hoppe, mostrerà Patricia Arquette nei panni di una donna di nome Peggy, da poco disintossicata dalla droga, che dopo la morte della madre, con cui viveva in una cittadina nel deserto di Yucca Valley, California, decide di cominciare una nuova esistenza e diventa investigatore privato.

Nel cast ci saranno poi Matt Dillon nel ruolo dell'ex della protagonista, Denny, un uomo affascinante che è in libertà vigilata. Rupert Friend sarà Guru Bob, un ex anchorman per una tv locale che, dopo un trauma, cambia se stesso e diventa una personalità molto conosciuta nel deserto mistico. Weruche Opia avrà il ruolo di Carol, la più cara amica di Peggy, la fidanzata annoiata di un medico del pronto soccorso e una matrigna permissiva che ha un segreto. Brad Garrett avrà il ruolo di Bruce, un investigatore privato i cui affari stanno andando male e assume Peggy. Bernadette Peters sarà Rosalyn, la complicata madre di Peggy. Christine Taylor sarà poi Dianne, la serie sorella di Peggy che cerca di fare ordine nel caos della vita della sorella.

Ben Stiller farà parte del team dei produttori dello show mentre la regia delle puntate è affidata a Jay Roach.