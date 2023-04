High Desert: Patricia Arquette cambia vita nel trailer della serie Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di High Desert, nuova dark comedy con protagonisti Patricia Arquette e Matt Dillon, che farà il suo debutto sulla piattaforma il 17 maggio prossimo.

High Desert segue le vicende di Peggy (Patricia Arquette), una tossicodipendente che decide di ricominciare da capo dopo la morte dell'amata madre, con la quale viveva nella piccola città di Yucca Valley, in California, e prende una decisione che le cambia la vita: diventare un investigatore privato.

Nel cast, oltre al duo protagonista, ci sono anche Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters, Rupert Friend e Keir O'Donnell. Diretta dal vincitore dell'Emmy Jay Roach, creata da Nancy Fichman, Katie Ford e Jennifer Hoppe e con Ben Stiller come produttore esecutivo, la serie, sarà composta da otto episodi della durata di mezz'ora ciascuno.

Il progetto riunisce Stiller e Arquette dopo che i due avevano già collaborato sempre per Apple TV+ in Scissione, e su Prime Video in Escape at Dannemora, senza contare il classico della commedia Amori e disastri (Flirting with Disaster); lo stesso Stiller torna a collaborare con il regista e produttore Roach dopo il loro lavoro sulla trilogia di Ti presento i miei.