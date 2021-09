Matt Damon su Heath Ledger: "Ho lo stesso tatuaggio che aveva anche lui"

Matt Damon ha un tatuaggio identico a quello del compianto Heath Ledger: la star di Stillwater, che ha anche i nomi delle sue quattro figlie scritti sul braccio, ha spiegato come una decisione estemporanea di sua moglie, Lucy, e una promessa eterna li abbiano portati a tatuarsi lo stesso disegno che portava sulla pelle il defunto attore australiano.

Durante una recente intervista di GQ Damon, che ha lavorato con Heath sul set de I fratelli Grimm e l'incantevole strega, ha dichiarato: "C'è un nostro amico che ha fatto tutti i tatuaggi di Heath e ricordo che gli dissi che se mai avessi deciso di farmi un tatuaggio, avrei chiamato lui". Quando la moglie di Damon ha deciso di tatuarsi assieme al marito nel 2013, Matt ha chiamato quell'amico, Scott Campbell, che ha scritto a mano libera il nome di Lucy sul braccio dell'attore americano.

In seguito la star di Good Will Hunting ha ammesso che "voleva solo avere sul suo corpo qualcosa che aveva Heath" e quando Campbell gli ha mostrato delle immagini sul suo laptop, Damon è stato colpito da un disegno in particolare. "Ho detto: 'Scott, cos'è quello?' E lui: 'Non ne ho idea, penso che sia solo uno scarabocchio di Heath.' Ho risposto: 'Questo, questo è quello che voglio'", ha raccontato Matt, aggiungendo che sua moglie si è fatta lo stesso tatuaggio sul piede.

"Quindi ce l'abbiamo entrambi. È come una piccola benedizione creativa. È come un angelo che osserva tutti questi nomi che sono scritti sul mio braccio". Ha concluso Matt Damon, che, riflettendo sul suo vecchio amico, ha ricordato Ledger definendolo come una "persona incredibilmente irrequieta e creativa".