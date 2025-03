Matrix tornerà nelle sale per offrire ai fan un'esperienza di 'realtà condivisa'

A giugno il film Matrix tornerà in alcune sale americane per offrire un'esperienza nuova agli spettatori: ecco i dettagli dell'evento.

Matrix tornerà nelle sale a distanza di 26 anni dal suo debutto: Warner Bros e Little Cinema hanno infatti annunciato l'evento nelle sale che permetterà di vivere un'esperienza descritta come una 'realtà condivisa'.

Il film delle sorelle Wachowski sarà infatti proiettato il 6 giugno a Los Angeles e Dallas nei cinema della catena Cosm.

I dettagli dell'evento

La versione di Matrix che verrà proiettata sarà la stessa conosciuta dai fan, ma il pubblico sarà circondato da una cupola composta da schermi LED, del diametro di oltre 26 metri, che verranno usati per mostrare nuovi elementi ispirati al cult cinematografico.

L'obiettivo, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori dell'evento, è quello di far sembrare agli spettatori di essere immersi nell'universo in cui si trovano Neo e gli altri personaggi.

Trinity e Neo in una scena iconica del film

Cosm, in precedenza, ha già proposto degli eventi sportivi dal vivo mostrati con l'approccio della realtà condivisa. Jeb Terry, CEO e presidente della società, ha quindi aggiunto: "Ora con Matrix ci stiamo espandendo nel mondo del cinema, trasportando i fan dentro le scene dei loro film preferiti. Invece che vedere semplicemente Neo mentre entra in Matrix, gli spettatori andranno con lui, vivendo il suo viaggio come mai prima d'ora".

Cosm ha cercato di ideare eventi in grado di attirare il pubblico nelle sale, offrendo qualcosa di unico che non è replicabile tra le mura della propria casa.

Jeff Goldstein, responsabile della distribuzione targata Warner Bros, ha aggiunto che si trattava di un'opportunità unica per offrire un'esperienza unica per i fan della saga con star Keanu Reeves.

In futuro Matrix dovrebbe tornare nelle sale con un quinto capitolo, attualmente in fase di sviluppo.