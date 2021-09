Matrix Resurrections, nel trailer c'è una canzone dei Jefferson Airplane: ecco che ne pensa la band

Un membro dei Jefferson Airplane ha recentemente detto la sua a proposito dell'uscita del primo trailer di Matrix Resurrections, nuova pellicola diretta da Lana Wachowski, nel quale è presente uno dei più grandi successi della band: White Rabbit.

Jorma Kaukanen ha suonato la chitarra nella rock band psichedelica a partire dalla loro nascita nel 1965 e, durante un'intervista con Rolling Stone, ha dichiarato: "Abbiamo iniziato in Matrix. Felice di essere di nuovo lì!" I fan hanno reagito con entusiasmo all'uso della canzone del 1967, notando come alcune battute si siano sincronizzate in modo creativo con gli eventi del trailer.

Secondo Billboard, il titolo della canzone è diventato un argomento di tendenza su Twitter dopo l'uscita del trailer. La rivista ha riferito che il verso "Vai a chiedere ad Alice" si sincronizza perfettamente con la scena in cui il personaggio di Priyanka Chopra-Jonas legge una copia di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Un'altra frase, "E se vai a caccia di conigli", si sente nel momento in cui una sequenza mette in evidenza un tatuaggio di un coniglio sul braccio del personaggio di Jessica Henwick. Il mese scorso, la cantante dei Jefferson Airplane, Grace Slick, ha parlato con il The Guardian a proposito dell'eredità di White Rabbit: "Quella canzone incassa royalties da oltre 50 anni. Pago ancora i miei conti con quella canzone... e questo significa che dev'essere proprio una bella canzone".