Matrix Resurrections: nel nuovo poster del film Neo è pronto a entrare in azione

Matrix Resurrections arriverà nei cinema americani a Natale e il nuovo poster mostra i protagonisti pronti a entrare in azione.

In primo piano ci sono infatti Neo e Trinity con i loro iconici look che ricordano quelli della trilogia originale, mentre alle loro spalle si intravedono alcune delle new entry nella storia.

Matrix Resurrections: il nuovo poster del film

La locandina è stata condivisa sull'account Twitter ufficiale dell'atteso film e i fan possono quindi attendersi la diffusione di nuove anticipazioni riguardanti Matrix Resurrections di cui, per ora, è stata diffusa una breve sinossi ufficiae: "In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori la Matrice, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima".

Come anticipa la nostra analisi del trailer di Matrix Resurrections, nel film diretto dalla sola Lana Wachowski ritroveremo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity. Nel cast anche Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt.