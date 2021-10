Matrix Resurrections: svelata la durata del film?

La durata di Matrix Resurrections, l'atteso quarto capitolo della saga con star Keanu Reeves, sarebbe stata rivelata su Twitter. Secondo l'indiscrezione, il film potrebbe durare 147 minuti.

Warner Bros non ha ancora confermato l'indiscrezione emersa online, mantenendo la segretezza su Matrix Resurrections di cui, per ora, è stata diffusa una breve sinossi ufficiae: "In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori la Matrice, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima".

Come anticipa la nostra analisi del trailer di Matrix Resurrections, nel film diretto dalla sola Lana Wachowski ritroveremo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity. Nel cast anche Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt.