Matrix Resurrections: Keanu Reeves ha invitato tutti i suoi amici alla premiere del film

Celebre per i suoi atti di generosità, la star di Matrix Resurrections Keanu Reeves ha invitato parenti e amici più intimi alla premiere del nuovo film, 'coccolandoli' con viaggio in jet privato, brunch e sistemazione in hotel.

Ancora una volta Keanu Reeves ha dimostrato tutta la sua enorme generosità. La star hollywoodiana, infatti, ha invitato parenti e amici più intimi alla premiere di Matrix Resurrections. Ma non finisce qua!

Come riportato da The Hollywood Reporter, Keanu Reeves non si è limitato a invitare parenti e amici alla premiere con red carpet di Matrix Resurrections ma si è occupato di qualsiasi aspetto concernente la loro presenza all'evento. Per assicurarsi che tutti fossero inclusi nei festeggiamenti, l'attore ha invitato tutti i suoi rappresentanti (agenti, manager, pubblicitari, ecc.), i membri della sua cerchia ristretta e altri addetti ai lavori che lo hanno aiutato ad allenarsi per celebrare la prima mondiale del film il 18 dicembre scorso a San Francisco.

Come segno del suo apprezzamento nei loro confronti, Reeves si è occupato del viaggio in jet privato e della sistemazione in hotel, dei biglietti per la prima e ha persino organizzato uno speciale brunch post-anteprima per gli invitati.

Nel corso dell'anteprima di Matrix Resurrections allo storico Castro Theatre di San Francisco, Chad Stahelski - che è passato da essere la controfigura di Neo nella trilogia di Matrix a dirigere Reeves nel franchise di John Wick - ha confermato il generoso gesto. Il regista ha raccontato: "Ha fatto volare un gruppo di noi fin qui. È incredibilmente generoso. Nel pubblico stasera ci saranno tante persone che lo hanno aiutato, dai suoi allenatori di arti marziali a quelli di jiu-jitsu, ai parrucchieri e al trucco, alla sua troupe. Si assicura che i suoi amici e la sua famiglia siano qui. È epico".

Come se non bastasse, Keanu Reeves è anche modesto: l'attore, infatti, raramente commenta tali atti e quando gli è stato chiesto da THR perché ha deciso di sborsare una tale cifra per organizzare questa sorpresa ad amici e parenti, Reeves si è limitato a dire: "Sì, è fantastico poter condividere le nostre esperienze e le nostre vite insieme".

Matrix Resurrections è disponibile per la visione nelle sale italiane dallo scorso 1 gennaio.