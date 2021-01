Matrix: l’inedita parodia in una scena tagliata di The Office

Pillola rossa o azzurra?

Una sequenza inedita della nona stagione di The Office, dove si mette alla berlina il film Matrix, è stata caricata online dalla NBC. Nel video, che potete vedere qui sotto, Jim Halpert fa l'ennesima burla ai danni di Dwight Schrute, facendogli credere di essere all'interno di una simulazione come quella vista nella trilogia delle sorelle Wachowski. L'inganno prevede anche la complicità di Hank, incaricato della sicurezza dell'edificio dove si trova la Dunder Mifflin, il quale per l'occasione finge di essere il fratello di Morpheus, affermando che la trilogia, di cui Dwight è un grande fan, era parte della ricerca di candidati per la resistenza contro le macchine.

B.J. Novak e Rainn Wilson nell'episodio Gossip della serie The Office

Il video, dedicato alla memoria di Hugh Dane, che interpretava Hank ed è morto nel 2018 in seguito a un tumore al pancreas, è stato caricato su YouTube come parte di una serie di filmati tutti dedicati a The Office, che da oggi è disponibile negli USA su Peacock, la piattaforma streaming per i contenuti del gruppo NBCUniversal, dopo aver per diversi anni arricchito il catalogo di Netflix (sempre negli Stati Uniti, mentre in Europa la serie è disponibile su Amazon Prime Video). Tra gli altri video caricati oggi c'è un inedito backstage del pilot, girato nella primavera del 2004, dove Steve Carell (Michael Scott) parla profeticamente di come la qualità potrebbe diminuire una volta arrivati all'ottava stagione, solo che secondo lui sarebbe stato a causa della relazione tra Jim e Pam, mentre in realtà i fan reputano le ultime due stagioni meno riuscite a causa dell'assenza del protagonista, poiché Carell decise di lasciare lo show al termine della settima annata.

L'attore è recentemente tornato a collaborare con il creatore della serie, Greg Daniels, realizzando Space Force per Netflix. Daniels è anche l'autore di Upload, comedy sulla vita dopo la morte che fa parte degli Originals di Amazon. Per entrambe le serie è stata confermata la seconda stagione.