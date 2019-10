Matrix: due diversi film della saga in lavorazione alla Warner Bros!

Matrix si sdoppia. Ben due film sono in lavorazione alla Warner Bros. A confermarlo è lo sceneggiatore Zak Penn in un post su Twitter in cui riferisce ad alcuni fan di essere impegnato su un altro progetto legato ad una sorta di "universo cinematografico di Matrix".

In sostanza, quel che si riesce a capire è che Zak Penn sta scrivendo una sceneggiatura di un ulteriore film di Matrix, diverso però da Matrix 4, che è attualmente in pre-produzione per la regia di Lana Wachowski e con protagonista Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss che ritornano nei panni di Neo e Trinity.

Penn è molto preciso in merito: "La gente continua a chiedermelo, quindi lasciatemi chiarire che alla Warner Bros sono in sviluppo due differenti film dedicati a Matrix. Io ho scritto una sceneggiatura ambientata prima nella timeline del franchise, dunque prima del Matrix originale. Lana Wachowski sta invece dirigendo un sequel a cui io non ho lavorato, anche se non vedo l'ora di vederlo. Nessuno dei due film sarà comunque un reboot".

Matrix: da 20 anni nella Tana del Bianconiglio

Pillola rossa o azzurra?

Questo spiegherebbe il perché la Warner stia cercando un attore che possa interpretare Neo da giovane da poter magari inserire nell'ulteriore film? Chissà. Intanto Matrix 4 procede a vele spiegate: Variety ha riportato che Justin Kroll si unirà al cast e che il film rimetterà insieme tutta la crew che ha lavorato al primo capitolo della saga sci-fi in modo tale da ricrearne lo spirito e l'atmosfera nel modo più fedele possibile.