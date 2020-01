Matrix 4: Eréndira Ibarra, dopo Sense8, nel cast del film

Matrix 4 ha trovato un'altra delle sue protagoniste: Eréndira Ibarra che collaborerà nuovamente con Lana Wachowski dopo aver recitato nella serie Sense8.

Il progetto sarà prodotto da Warner Bros. e Village Roadshow e riporterà sul grande schermo il mondo creato dalle sorelle Wachowski.

Come accaduto in precedenza, online non sono stati rivelati i dettagli relativi al ruolo affidato a Eréndira Ibarra.

Nel cast torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Le riprese del lungometraggio inizieranno nei primi mesi del 2020 e Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.

Attualmente non si sa ancora se Matrix 4 sarà un sequel della trilogia iniziata nel 1999 o in che modo verranno coinvolti personaggi come Neo e Trinity.