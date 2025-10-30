Matrimonio a tema Il Signore degli Anelli: Elijah Wood sorprende gli sposi nella Terra di Mezzo

Un ospite a sorpresa ha impreziosito un matrimonio a tema Il Signore degli Anelli in Nuova Zelanda. Elijah Wood, star della trilogia di Peter Jackson nel ruolo di Frodo ha fatto irruzione durante la cerimonia.

I due sposini si sono ritrovati improvvisamente in compagnia dell'attore, che ha partecipato attivamente ai festeggiamenti, per la gioia di marito e moglie, entrambi fan di Tolkien.

Elijah Wood ospite a sorpresa di un matrimonio in Nuova Zelanda

Il video è stato condiviso su TikTok, sull'account ufficiale di Hobbiton, il suggestivo set di Matamata in Nuova Zelanda, dove Peter Jackson ambientò la casa di Frodo Baggins.

Accompagnato da una troupe di operatori, Elijah Wood si è avvicinato di soppiatto e appena uscito dal gruppo si mostra alla fine della navata, con la sposa e lo sposo che insieme esclamano: "Oh, mio Dio!". Vestito con una semplice giacca, jeans e scarpe da ginnastica, si è avvicinato e ha esclamato: "È incredibile, e sono tutti vestiti da hobbit!". L'attore ha posato per delle foto insieme agli sposi e agli invitati.

L'ambientazione neozelandese della casa di Frodo Baggins

Sono passati ventisei anni da quando il regista Peter Jackson riunì per la prima volta la produzione sul set di Matamata per iniziare le riprese de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello.

Quando la trilogia originale terminò la produzione alla fine del 2000, le tane degli Hobbit vennero demolite, tranne alcune. Tuttavia, l'enorme afflusso turistico verso il set spinse le autorità a designare Hobbiton come attrazione ufficiale, con tanto di tour guidati a partire dal 2002. Elijah Wood è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Frodo Baggins al fianco di altre star come Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Liv Tyler, Cate Blanchett, Sean Astin, Christopher Lee e Ian McKellen nel ruolo dello stregone Gandalf.