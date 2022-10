Matilda The Musical: Netflix rilascia finalmente il trailer ufficiale

Netflix ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale di Matilda The Musical, offrendo al grande pubblico la possibilità di cominciare a farsi un'idea del film, in attesa della sua uscita.

Netflix ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale di Matilda The Musical. In base a quello che sappiamo fino ad ora si tratta di un film che, partendo dal lavoro di Roald Dahl ne rielabora le possibilità espressive in un musical che si sviluppa seguendo musica, performance e scrittura.

Alla regia di Matilda The Musical troviamo Matthew Warchus, famoso per via della sua trasposizione della stessa opera in versione teatrale. La storia di Matilda è molto conosciuta fra il grande pubblico, anche grazie alla precedente trasposizione cinematografica con Danny DeVito, Matilda 6 mitica.

Al centro della trama abbiamo ancora una volta Matilda, questa bambina dalle capacità mentali fuori dal comune in un contesto che sembrerebbe far di tutto pur di non farle emergere, affossando anche gli altri bambini.

Nel trailer abbiamo quindi la possibilità di ritrovare alcuni personaggi noti adesso interpretati da nuovi volti, iniziando ad assaporare quello che parrebbe essere un'impianto formale sontuoso. Vi ricordiamo che il romanzo da cui è tratto Matilda The Musical uscì nel 1988, riscuotendo un enorme successo e preparandosi a tornare sugli schermi con questa nuova trasposizione in cui troviamo: Emma Thompson, Alisha Weir (Matilda), Lashana Lynch, Stephen Graham, Andrea Riseborough, Sindhu Vee, Charlie Hodson-Prior, Meesha Garbett, Rei Yamauchi Fulker, Winter Jarrett Glasspool, Andrei Shen e Ashton Robertson.

Matilda The Musical uscirà il 25 dicembre.