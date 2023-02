Matilda De Angelis su Alessandro De Santis: "Aspettavo una persona così"

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis hanno sfilato insieme per la prima volta sul red carpet. L'attrice ed il cantante de I Santi Francesi hanno partecipato alla festa per la presentazione di La legge di Lidia Poët, la serie Netflix dedicata alla prima avvocata donna d'Italia.

Matilda De Angelis è la protagonista del nuovo progetto made in Italy della piattaforma multimediale. La legge di Lidia Poët debutterà il 15 febbraio 2023 su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nel frattempo, l'attrice si gode la sua storia d'amore con Alessandro De Santis, come ha raccontato a Vanity Fair. I due artisti erano stati fotografati insieme qualche settimana fa, ma nessuno dei due aveva rilasciato dichiarazioni fino ad oggi.

Matilda De Angelis prima del cantante dei Santi Francesi era stata legata a Pietro Castellitto, conosciuto sul set di Rapiniamo il Duce. Ora, mentre l'attore ha iniziato a frequentare Benedetta Porcaroli, Matilda ha parlato con il magazine della sua storia con il vincitore di X Factor.

"Io sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all'ora - ha detto Matilda De Angelis - Ci speravo ma non succedeva, e a un certo punto ho anche pensato: vabbè forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo".

La relazione tra Matilda e Alessandro sembra andare a gonfie vele: "Sono follemente innamorata, innamorata senza difese, innamorata come non lo sono mai stata in vita mia", afferma la De Angelis. A proposito del suo ex dice: "Con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone. Ma la verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d'amore". Sulla relazione tra Castellitto e Benedetta Porcaroli Matilda ha preferito non rispondere: "Non è una cosa che posso raccontare io, riguarda due persone a cui voglio molto bene, entrambi miei amici".