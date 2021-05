Masters of the Universe: Revelation, svelate la data di uscita e le immagini della serie

Masters of the Universe: Revelation, la nuova serie animata dedicata alle avventure di He-Man, ha una data di uscita e le prime immagini.

Masters of the Universe: Revelation, la nuova serie animata Netflix, ha ora le prime immagini e una data di uscita: il 23 luglio debutteranno i primi cinque episodi della prima Parte.

Il progetto, ispirato ai personaggi ideati da Mattel, è stato sviluppato e prodotto dal regista Kevin Smith.

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Come era già stato anticipato, Masters of the Universe: Revelation è stato ideato dal punto di vista narrativo come un seguito del classico degli anni '80 He-Man e i dominatori dell'universo riportando in scena il mitico He-Man.

Nella nuova serie, dopo un'epica battaglia tra l'eroico He-Man e Skeletor, Eternia viene divisa e i Guardiani di Grayskull si separano. Dopo decenni di segreti che li hanno allontanati, sarà il compito di Teela riunire gli eroi e risolvere il mistero della scomparsa della Spada del Potere in una corsa contro il tempo per ristabilire l'ordine a Eternia e impedire la fine dell'universo.

Nel cast di doppiatori ci sono Mark Hamill nella parte del malvagio Skeletor, Sarah Michelle Gellar che sarà Teela, Chris Wood che interpreta il protagonista Principe Adam, ovvero He-Man, Lena Headey che interpreta Evil-Lyn. Nel cast anche Liam Cunningham, Stephen Root, Diedrich Bader, Henry Rollins, Alicia Silverstone, Justin Long, longtime Smith collaborator Jason Mewes, Phil LaMarr, Tony Todd, Cree Summer, Kevin Michael Richardson e Kevin Conroy.

Masters of the Universe: Revelation sarà prodotta da Susan Corbin, Frederic Soulie, Adam Bonnett, Christopher Keenan e Rob David.

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix