MasterChef Italia torna su Sky: la nuova stagione parte giusto prima di Natale

"Non c'è tradizione senza innovazione, e non c'è innovazione senza tradizione": MasterChef Italia 15 parte giovedì 11 dicembre con un nuovo mantra, guardando al futuro ma senza dimenticare le radici. Alla conduzione si riconferma il trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

A confermarlo, il promo della nuova stagione del cooking show di Sky. Ed è già aria di Natale.

MasterChef Italia: le novità della 15esima edizione

Un momento di MasterChef Italia 14

La sfida tra i cuochi amatoriali migliori d'Italia infatti, partirà proprio a pochi giorni dalle festività natalizie, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il promo dunque approfitta della ricorrenza e i fa già sognare con neve e cielo stellato. Ma attenzione, non un cielo qualsiasi: i tre chef infatti, nelle costellazioni vedono il futuro che li attende. Una cucina che cambia, tra ingredienti innovativi e nuovi approcci alla tavola: ecco dunque che, agli occhi dei giudici, prendono forma una carbonara vegana, una zucca Hokkaido e un cuoppo di lische fritte.

La MasterClass

Un momento di MasterChef 14

È proprio su questa direttiva che la Masterclass di quest'anno, nello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, sarà chiamata a lavorare: ripensare la cucina, rivisitarla, rinnovarla, ma senza mai prescindere dalla tradizione culinaria. Solo conoscendola, sarà possibile ripensare, inventare, i cibi secondo una nuova sensibilità. Naturalmente, sempre in un' ottica ecosostenibile che dà battaglia agli sprechi.

Ma i fan possono stare tranquilli: da Sky fanno sapere che anche se il promo celebra l'audacia e la curiosità verso il futuro della cucina, ci sono cose che non cambieranno mai. La passione di Chef Cannavacciuolo per i limoni, ad esempio.

Dov'eravamo rimasti

Masterchef 14

La 14esima edizione del cooking show era partita lo scorso 12 dicembre, per concludersi dopo 24 puntate il 27 febbraio del nuovo anno. Ad aggiudicarsela è stata Yi Lan "Anna" Zhang, consulente di moda internazionale: l'aspirante chef incoronata MasterChef d'Italia ha vinto 100.000 euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette (Pentole e zodiaco. Il mio gioco da tavola, pubblicato da Baldini+Castoldi) e la possibilità di frequentare un corso di alta cucina ad ALMA.