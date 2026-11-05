MasterChef 16 annuncia la data di partenza con un promo "enigmistico"

Dopo quindici stagioni di MasterChef Italia, il vocabolario gastronomico non ha più segreti per il pubblico a casa, tanto per quello umano quanto per quello animale. E per chi attendeva con impazienza l'annuncio dell'edizione n° 16, eccolo puntualmente arrivato, con un nuovo promo a tema enigmistico.

Il ritorno su Sky e NOW di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli è fissato per giovedì 10 dicembre, e da lì ogni settimana, puntuali in prima serata alle 21:15, per un totale di 12 appuntamenti.

Che stagione sarà? Si direbbe giocosa, a giudicare dalla prima clip ufficiale, in cui i tre giudici fingono di cimentarsi con un cruciverba gastronomico, ma quando le definizioni diventano più complicate, a correre in loro soccorso sono persone comuni (e non) incontrate nei luoghi più disparati: al ristorante, dal barbiere e persino al parco.

Perchè a quanto pare, anche grazie a MasterChef, trovare la soluzione a definizioni come "taglio di verdure a cubetti", "emulsione di tuorlo e burro" o "panino al vapore cinese" non è più un'impresa riservata agli addetti ai lavori.

MasterChef 16, quando la cucina diventa anche una questione di parole

Dietro la trovata ironica del promo c'è un messaggio preciso: dopo quindici edizioni, MasterChef ha contribuito a portare il linguaggio della cucina fuori dalle cucine professionali, rendendo familiari al grande pubblico termini, tecniche e preparazioni che un tempo potevano sembrare riservati agli esperti. Se oggi tutti parlano gourmet, come scherzano gli stessi giudici, è anche perché il programma ha trasformato la gastronomia in un argomento di conversazione quotidiana.

Non a caso, il claim scelto per la nuova stagione è proprio "La cucina parla": per cucinare bene, secondo Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, bisogna anche saper parlare bene. Conoscere il significato delle parole, riconoscere gli ingredienti e padroneggiare il lessico gastronomico è parte integrante del percorso di ogni aspirante chef, tanto quanto la creatività e la capacità di realizzare un buon piatto.

La nuova edizione di MasterChef Italia, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), vedrà ancora una volta i tre giudici impegnati a formare una nuova classe di aspiranti chef, alla ricerca del miglior cuoco amatoriale d'Italia. L'appuntamento è da giovedì 10 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.