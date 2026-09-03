Morta Ilenia Bazzacco, ex concorrente di MasterChef: aveva 54 anni

La chef era malata da tre anni. Dopo l'esperienza a MasterChef aveva costruito un nuovo percorso professionale tra televisione, blog, corsi di cucina e attività sui social.

Ilenia Bazzacco è morta ad Asolo, in provincia di Treviso, all'età di 54 anni. Da tre anni era in cura per un tumore alle ovaie. Prima di partecipare al cooking show, Bazzacco era soprattutto una casalinga e aveva raccontato di aver cucinato principalmente per il marito e per i figli. Nel talent, invece, era riuscita a imporsi sulla concorrenza di oltre cento aspiranti chef, arrivando fino al podio, conquistando il terzo posto.

A comunicare la notizia della sua morte è stato il marito, Marco Montanino, con il quale aveva avuto i gemelli Riccardo e Andrea, nati nel 1998. "Ilenia era una donna vulcanica. Qualsiasi cosa facesse, riusciva a portarla a un livello altissimo, ma senza ostentazione, con una naturalezza che lasciava quasi disarmati".

"Era così in cucina, ma anche in tutte le passioni che incontrava lungo la strada. Era una fuoriclasse, ma non si è mai sentita tale". A raccontarlo è stato Montanino al quotidiano Il Messaggero, che lo ha raggiunto dopo aver appreso la notizia.

Dopo MasterChef, una nuova vita professionale

Ilenia Bazzacco aveva partecipato alla prima edizione di MasterChef vinta da Spyros Theodoridis. Dopo quell'esperienza, per Bazzacco era iniziato un nuovo percorso professionale. Per sette anni aveva condotto 2 chiacchiere in cucina insieme a Cristina Dori, in onda su 7 Gold, e aveva portato avanti numerosi progetti legati al mondo della cucina: dalle videoricette alle collaborazioni con aziende del settore alimentare.

Tra le sue attività c'era soprattutto il blog Timo e Vaniglia, di cui era molto orgogliosa. Ilenia Bazzacco lavorava inoltre come food creator e chef a domicilio e organizzava corsi di cucina in diverse città italiane. Negli anni aveva costruito anche una comunità numerosa sui social: il suo profilo Instagram conta oggi oltre 72mila follower.