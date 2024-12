MasterChef Italia: che fanno oggi i passati vincitori? Da chi si è dato ai reality a chi è finito in tribunale

MasterChef Italia si prepara a una nuova edizione, la numero 14, al via stasera su Sky Uno alle 21:15 (e in streamig su NOW). Nell'attesa di scoprire chi sarà il prossimo cuoco amatoriale più bravo d'Italia, passiamo in rassegna tutti i passati vincitori.

In principio è stato un aspirante cuoco di origini greche ma innamorato dell'Italia (e residente a Modena), poi è toccato a un'avvocatessa, un nutrizionista, una fiosioterapista, fino ad arrivare alla più recente, Eleonora Riso, che, nell'attesa di capire che chef vuole diventare da grande, continua a pubblicare ricette via social.

Che fine hanno fatto i vincitori di MasterChef Italia?

Vincere MasterChef non vuol dire per forza rimanere ai fornelli: ne sa qualcosa Federico Francesco Ferrero, il nutrizionista torinese che ha fatto di tutto in ambito food tranne, forse, rimettersi tra mestoli e pentole. Come ogni programma TV, anche il talent culinario può essere un ottimo volano per chi desidera continuare a rimanere sul piccolo schermo.

Non sempre però le cose vanno nel verso sperato: ne sa qualcosa Stefano Callegaro, il vincitore della quarta edizione, che è stato addirittura trascinato in tribunale dalla stessa casa di produzione dello show (allora era Magnolia).

Spyros Theodoridis

Spyros Theodoridis ha vinto la prima edizione di MasterChef Italia

Nel 2011, anno della prima edizione, aveva conquistato il cuore del pubblico per la sua dolcezza. Nella puntata finale Spyros Theodoridis, nato ad Atene ma residente a Modena da anni, ha conquistato anche il titolo di primo MasterChef italiano. Cosa ha fatto dopo il talent? Ha coronato il suo sogno di aprire un ristorante, il 1495 Restaurant, a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Dopo averne ceduto la gestione, è stato executive chef per Pirelli, mentre dal 2019 lavora come personal chef sugli yacht e durante eventi.

Spyros ha anche scritto due libri di cucina, Cuoco per emozione dopo essere uscito vincitore dal talent, e, nel 2013, Help Kitchen - Guai in padella, un manuale di ricette per bambini dagli 8 anni in sù. Ha lavorato anche in TV, sia in Italia che in Grecia: per il canale DeA Kids ha condotto due programmi di cucina, mentre è stato ospite fisso nello show di Rete 4 Sai cosa mangi.

Tiziana Stefanelli

Tiziana Stefanelli continua a lavorare come avvocatessa

La seconda edizione ha visto trionfare una donna, l'avvocatessa romana Tiziana Stefanelli. Dal carattere forte e diretto, non ha incontrato all'epoca il favore di tutti gli spettatori e di tutti i suoi "compagni di gioco". Appena uscita dal talent di SKY ha aperto un ristorante nella capitale, Nest, che ha però chiuso poco dopo.

Il libro di ricette Avvocato in cucina è stato il suo primo passo nel mondo dell'editoria. Il pubblico l'ha ritrovata anche in TV, come giurata nel programma di La7 Cuochi e fiamme, e come ospite a La prova del cuoco, lo storico programma culinario di Rai 1. Da alcuni anni vive tra Singapore e l'Italia e continua a lavorare sia come avvocato che come cuoca.

Federico Francesco Ferrero

Federico Francesco Ferrero ha continuato a fare il nutrizionista

A proposito di "antipatici" in cucina, nel 2014 a essere incoronato terzo MasterChef d'Italia è stato il torinese Federico Francesco Ferrero. Medico nutrizionista di professione, si è aggiudicato la vittoria grazie a piatti ben studiati (e ovviamente ben bilanciati) ma non sempre apprezzati dagli altri concorrenti e dal pubblico.

Tra tutti i passati vincitori di MasterChef è forse quello che si è tenuto più lontano dai fornelli negli anni successivi. Ma è anche quello che ha ottenuto i più importanti riconoscimenti: nel 2021, per esempio, è stato nominato presidente di Torino - Piemonte World Food Capital.

Federico Ferrero ha scritto due libri di cucina, Missione leggerezza e L'apericena non esiste, ha scritto e portato in scena lo spettacolo teatrale In principio era il brodo, e ha una sua rubrica su La Stampa che si chiama DoctorChef.

Stefano Callegaro

Stefano Callegaro ha dovuto difendere il suo titolo di quarto MasterChef in tribunale

Nel 2015, dopo una gara agguerrita, Stefano Callegaro è stato incoronato quarto MasterChef italiano. La sua vittoria, però, è stata funestata da un servizio di Striscia La Notizia in cui si metteva in dubbio che fosse effettivamente un cuoco amatoriale, come il regolamento prevede. Portato in tribunale dalla stessa Magnolia, società che produceva lo show, e da alcuni ex concorrenti, Callegaro è riuscito a dimostrare di non avere esperienze pregresse nel campo della ristorazione come cuoco, vincendo così la causa.

Negli anni successivi alla vittoria ha lavorato, e continua a farlo, come cuoco professionista. Oltre ad avere una sua società di catering, è stato chef dell'"Hostaria Hospital" di Rovigo, ora chiusa. Tra lezioni di cucina e consulenze, ha anche scritto due libri, Alla ricerca del gusto e Zenzero & melissa. Storie di cibo in viaggio con lo chef, scritto a quattro mani con Giuseppe Bosin.

Erica Liverani

Erica Liverani è stata protagonista di una delle finali di MasterChef più contestate

La sua vittoria, nel 2016, è stata la più contestata nella storia del talent, senza arrivare, certo, al tribunale come il suo predecessore. Il motivo? Una certa Alida Gotta, la sfidante dai gusti assai raffinati che oggi continua a lavorare come cuoca e food influencer. In tanti infatti, sia in studio che a casa, ritenevano che non fosse il menù di Erica il migliore della finale. Il giudizio dei giudici, però, si contesta ma non si ribalta, e così fu la fisioterapista di Ravenna ad aggiudicarsi il primo posto.

Dopo il talent ha aperto, insieme alle sorelle, Raflò, una tavola calda con annesso pastificio, che nel 2021 ha aperto un'altra sede a Savarna, il suo paese natale. A MasterChef Erica, già mamma di una bambina, ha trovato anche l'amore: lui è Lorenzo De Guio, il macellaio di Vicenza arrivato tra i semifinalisti della stessa edizione.

Valerio Braschi

Uno dei vincitori più talentuosi di MasterChef Italia. Nel 2017, a soli 19 anni, riceve dalle mani di Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo il titolo di nuovo cuoco amatoriale più bravo d'Italia. Da quel momento questo ragazzo di Sant'Arcangelo di Romagna non ha mai smesso di lavorare nelle cucine.

Valerio Braschi ha aperto tre ristoranti

Ha iniziato al Fourghetti di Bruno Barbieri a Bologna, per poi aprire un suo ristorante a Roma, il 1978. Chiuso il locale romano, nel 2022 arriva a Milano per aprire Vibe prima (chiuso dopo pochi mesi per i guai finanziari di uno dei soci), e ora, appena quattro giorni fa, il nuovo The View by Valerio Braschi.

Nel 2021 è stato nominato "Giovane chef 2021" da Le guide de l'Espresso, il suo ristorante era stato inserito nella Guida Michelin 2022.

Simone Scipioni

Simone Scipioni è diventato un sommelier

Il settimo MasterChef italiano occupa un posto speciale nei cuori del fedele pubblico del talent. Simone Scipioni infatti aveva conquistato già spettatori e compagni d'avventura con il proprio carattere dolce e malinconico e con la sua difficile storia personale (dopo aver perso i genitori quando era molto piccolo, è stato cresciuto, insieme alla sorella, dai nonni). Alla fine dell'edizione si è aggiudicato anche il primo posto con un menù ispirato ai contrasti della sua regione, le Marche.

Dopo aver pubblicato il libro Al mio paese. La mia cucina tra terra e mare, ha lavorato come chef manager nel suo Locanda Fontezoppa, ristorante con camere a Civitanova Marche, fino al 2021. Oggi è diventato sommelier, food influencer e lavora come cuoco per eventi privati.

Valeria Raciti

Valeria Raciti ha un suo canale YouTube di ricette

Nel 2019 vincono la simpatia e l'emotività di Valeria Raciti, siciliana doc che ha conquistato cuore e palato dei giudici, in finale, con un menù ispirato ai sapori della sua isola. Dopo la vittoria, ha pubblicato il libro Amore curiosità istinto. La mia cucina felice, e ha girato il mondo insieme al marito, alla scoperta di luoghi e sapori. Attualmente gestisce un canale di cucina su YouTube.

Antonio Lorenzon

Nel 2020 questo cuoco amatoriale di Bassano del Grappa ha dato vita alla finale più emozionante di sempre, complice la proposta di matrimonio fatta allo storico compagno Daniel (spoiler: lui ha detto sì, i due si sono sposati lo scorso ottobre).

Antonio Lorenzon ha fatto la proposta di matrimonio al suo compagno durante la finale

Art director con una forte passione per la cucina, Antonio Lorenzon, dopo la vittoria, ha pubblicato Una Cucina Diversa, 8 Menù per Ricevere con Stile. Oggi continua a lavorare come cuoco, soprattutto a domicilio e per eventi privati, e ama definirsi un food influencer.

Francesco Aquila

Francesco Aquila conduce due programmi su Food Network

Decimo MasterChef italiano, è autore del libro My Way. Zio Bricco che ricette!, dall'espressione che l'aveva caratterizzato durante la gara. Francesco Aquila, un mix di talento ed emotività, ha poi continuato a lavorare in TV: dal 2021 è alla guida de Il volo dell'aquila, il programma di Food Network in cui, in ciascuna puntata, prepara due piatti e due drink ispirati ai suoi viaggi.

Aquila è diventato poi conduttore anche de L'Italia a morsi al ristorante, in sostituzione dello chef Simone Rugiati: suo compito è portare i telespettatori alla scoperta dei migliori ristoranti tipici d'Italia.

Tracy Eboigbodin

Tracy Eboigbodin è nata in Nigeria ed è cresciuta in Italia

Nel 2022, undicesima edizione, ha trionfato con piatti che hanno raccontato il luogo in cui è nata (la Nigeria) e quello in cui è cresciuta (l'Italia). Dopo aver pubblicato il libro Soul Kitchen. Le mie ricette per nutrire l'anima, ha iniziato a lavorare come consulente, oltre a presenziare a diversi eventi culinari. L'abbiamo vista anche in diversi spot televisivi legati a prodotti presenti a MasterChef, ma non è ancora riuscita a coronare il sogno di aprire un home restaurant.

Edoardo Franco

Edoardo Franco ha partecipato anche all'Isola dei Famosi

Nel 2023, per la dodicesima edizione, MasterChef si è concesso un vincitore davvero sui generis. Originario di Varese, Edoardo Franco ha girato il mondo facendo i lavori più strani, esperienze che sono confluite in un percorso nel talent particolare almeno quanto i suoi vestiti (e il suo ormai famosi taglio di capelli).

Ha pubblicato il libro Daje - La mia cucina senza confini, ma sopratutto ha partecipato, subito dopo, all'Isola dei Famosi, arrivando in finale.

Rimasto nel cuore del pubblico per la simpatia, oggi continua a lavorare come cuoco per eventi, oltre a proporre i suoi piatti sui social.

Eleonora Riso

Eleonora Riso ha vinto l'edizione n° 13

Talento cristallino, è entrata tra i migliori della tredicesima edizione fin dalla prima puntata, e ne è uscita solo durante la finale, come vincitrice.

Originaria di Livorno, ha conquistato i giudici (ma anche il palato di molti degli ospiti) con piatti e abbinamenti particolari e spesso al limite dell'azzardo.

Ha dichiarato che il successo a MasterChef non le ha dato però le soddisfazioni sperate, almeno per il momento. Nell'attesa di prendere in gestione il ristorante di un circolo Arci (come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera), pubblica le sue ricette, sempre molto apprezzate dai fan, sui social.