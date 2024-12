MasterChef 14: chi sono i nuovi concorrenti, ma solo 18 hanno meritato l'ingresso in Masterclass

MasterChef Italia 14 aveva promesso grandi novità e non sta deludendo le attese. A cominciare dalla Masterclass, che ha accolto i nuovi concorrenti ma meno rispetto al solito. Sono solo 18, per il momento, gli aspiranti cuochi con grembiule bianco, mentre due restano in panchina con quello grigio, ma solo per il momento.

Chi sono gli aspiranti MasterChef della 14ma edizione

I 18 concorrenti della Masterclass sono:

Reza, 56enne di origini iraniane Sales Manager a Roma

Katia, mamma e designer di gioielli

Mary, 30enne bergamasca

Gaetano, 19 anni da Palermo, studente universitario

Giulio, bagnino 36enne di Pisa

Ilaria, 26 anni da Roma, animatrice per bambini

Yi Lan, alias Anna, origini cinesi e nata a Milano

Franco, 43 anni, direttore marketing

Jacopo, content creator milanese di 26 anni

Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda

Ermelinda, piemontese di 49 anni

Simone, di Belluno

Alessia, 21 anni, di Parma

Gianni, 30 anni, commesso di Bagheria

Claudio, 33 anni, pugliese

Martina, 25 anni, cameriera da Vicenza

Laura, 29 anni

Simone, 36enne piemontese titolare di un'impresa edile

Rimangono in panchina, come riserve con il grembiule grigio, Sara, modella 26enne della provincia di Napoli, e Pino, falegname barese di 61 anni.

Come funziona il meccanismo dei concorrenti "in panchina"

Eravamo abituati alle Masterclass da 20 concorrenti, quest'anno invece il livello iniziale sembra talmente scarso da aver costretto i tre giudici titolari, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ad abbassare le aspettative. Solo 18 aspiranti chef hanno guadagnato il grembiule bianco, ma la motivazione non risiede nelle capacità dei cuochi amatoriali, bensì nel meccanismo dello show.

Le grandi novità, infatti, riguardano proprio la fase di selezione. Non soltanto l'"all-in" (5 minuti in più per la preparazione, che comportano però la rinuncia alla possibilità del grembiule grigio), non soltanto il quarto giudice "vedetta", Chiara Pavan, ma anche i "panchinari". Ovvero due concorrenti - Sara e Pino - che resteranno a disposizione dei giudici, quando due dei loro colleghi col grembiule bianco verranno ritenuti insufficienti potranno entrare in gioco loro. Ma a che punto della gara? Lo scopriremo puntata dopo puntata.