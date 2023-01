MasterChef 12, stasera su Sky: ospiti e prove di una puntata ad altissima tensione

MasterChef Italia 12 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la quarta puntata: per la MasterClass arriva la Black Mystery Box per i peggiori Pressure Test Immediato. Ospite di MasterChef Italia lo chef visionario Davide Scabin, leggenda della moderna cucina italiana

Prosegue il viaggio di MasterChef Italia e quella di stasera sarà per tutti una serata ad alta tensione. Sin dall'ingresso della Masterclass quando, per la prima volta, gli aspiranti chef troveranno sulle proprie postazioni una Black Mystery Box: per i peggiori della prova, che sarà basata su due elementi fondamentali della cucina in tutto il mondo, ci sarà un Pressure Test immediato e senza possibilità di appello.

I giudici del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ribalteranno così ogni regola, e per farlo non potranno che essere integerrimi come non mai.

A seguire arriverà il primo Skill Test della stagione, la prova più tecnica di MasterChef. Tre step per una sfida in cui saranno centrali le capacità tecniche dei cuochi amatoriali: a ogni gradino i migliori potranno andare in balconata, per i peggiori si andrà al livello successivo, fino all'ultima, decisiva, prova.

Per l'occasione arriverà in cucina un giudice d'eccezione: Davide Scabin, 2 stelle Michelin e molti altri riconoscimenti nel corso della sua straordinaria carriera, chef visionario con la propria idea di cucina rivoluzionaria e d'avanguardia che ricopre da anni un ruolo da protagonista segnando la storia della moderna cucina italiana. A lui toccherà un compito durissimo nel corso di un test che metterà a dura prova i nervi saldi di tutti i contendenti, che dovranno darsi da fare e stringere per non incappare in errori che potrebbero costar loro carissimi.

Prosegue, inoltre, anche l'appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW. Venerdì 6 gennaio Davide Caranchini, chef stellato del ristorante Materia, offrirà una lezione sull'utilizzo del pepe all'aspirante chef di MasterChef Italia che avrà vinto la Black Mystery di domani sera. E poi, nel corso degli altri appuntamenti, un'altra chef stellata, Solaika Marrocco di Primo Restaurant a Lecce, stimolerà la creatività di Antonio, finalista della scorsa edizione di MasterChef Italia, invitandolo a realizzare un piatto ispirato a un suo signature dish: i ravioli di scapece; ritroveremo Erica e Valeria, vincitrici della quinta e dell'ottava edizione di MasterChef Italia, che uniranno le loro forze per affrontare una sfida a sorpresa.

Maurizio e Alida, due dei concorrenti più noti di tutte le edizioni, saranno invece i protagonisti della rubrica MasterChef Family, presentandoci "Delivery Valley", il loro concept di cucina laboratorio. E ancora, a seguire, Tracy, vincitrice dello scorso anno, ospiterà Maurizio nella cucina del Magazine per preparare uno dei piatti simbolo di "Delivery Valley": il "katsu-sando"; lo chef Bruno Barbieri, infine, dispenserà lezioni di cucina ad alcuni aspiranti chef delle passate edizioni di MasterChef Italia: tra questi Cristiano, concorrente della decima edizione, che sarà interrogato sui diversi tagli delle verdure.