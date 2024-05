Cucine da incubo 2024: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Antonino Cannavacciuolo sta per tornare con Cucine da incubo, lo show che dal 16 maggio sarà in streaming solo su NOW: ecco tutto quello che sappiamo sulle nuove puntate.

L'avventura di Cucine da incubo torna il 16 maggio 2024 con le nuove puntate. Nel 2022, con l'acquisizione da parte di Sky, il programma ha fatto un deciso salto di qualità, affiancandosi, nell'offerta in streaming di NOW, ad alcuni degli show di maggior successo dedicati alla cucina. Conservando però, nel corso di tutte le stagioni, la propria anima intatta grazie a quella presenza ormai imprescindibile: il suo mitico conduttore.

Antonino Cannavacciuolo, pensaci tu!

Cucine da Incubo 2024: Antonino Cannavacciuolo torna come conduttore per il decimo anno

L'ingrediente non così segreto ma certamente indispensabile per Cucine da incubo è lui, Antonino Cannavacciuolo, che tornerà anche nel 2024, per la decima stagione consecutiva. Sette stelle Michelin (di cui tre conquistate con il suo ristorante Villa Crespi) cucite sul mantello, è lui, ufficialmente, il supereroe della ristorazione italiana. Aspetto imponente e modi schietti, lo chef partenopeo è diventato, in una manciata di stagioni, uno dei personaggi televisivi più amati proprio per quel misto di rigore ed empatia. Tutto questo l'ha reso la scelta giusta anche agli occhi di Endemol, la società che produce lo show, che nel 2013 ha deciso di affidargli un piccolo programma che, nella versione originale, era condotto da una celebrità dei fornelli internazionale imprestata alla TV: Gordon Ramsay.

Cucine da incubo e Antonino Cannavacciuolo tornano su NOW il 16 maggio 2024

Un filo doppio quello che lega Cannavacciuolo a Cucine da incubo, diventato per lui più di un semplice show. Prima di MasterChef, delle ospitate e degli altri programmi condotti per Sky, proprio il Kitchen Nightmares italiano, 11 anni fa, ha portato lo chef pluristellato per la prima volta in TV. Dieci stagioni dopo, il perno su cui tutto ruota è ancora lui, che ha ormai fatto del soccorso ai ristoratori in crisi una vera a propria missione.

Le tappe della decima stagione

Cucine da incubo 2024: Antonino Cannavacciuolo dovrà salvare sette ristoranti in giro per l'Italia

Dalla Sicilia al Piemonte, Cucine da Incubo gira per la nostra penisola in soccorso di quei ristoranti che invocano a gran voce l'aiuto di Antonino Cannavacciuolo e della sua squadra per scongiurare la chiusura. Lo chef, nel corso delle 9 stagioni fin qui realizzate, ha aiutato oltre 70 locali a ritrovare la strada del gusto e della passione per il proprio lavoro, l'unico ingrediente che, come non smette mai di ribadire, è davvero indispensabile. Nel 2024 ci saranno sette puntate che accompagneranno gli spettatori attraverso i problemi di altrettanti ristoranti. Partiremo da Grosseto e ci sposteremo poi in Basilicata, a Tursi, in provincia di Matera. Si andrà poi ad Avezzano (L'Aquila) e si chiuderà la stagione a Pavia, ma non senza prima passare da Rivoli (Torino), Modena e Tropea (Vibo Valentia).

Per questa decima stagione lo show Sky Original non cambierà il suo formato ormai rodatissimo: in ciascun episodio lo Chef Cannavacciuolo partirà dall'assaggio di alcuni "immangiabili" piatti per poi passare ad analizzare quelli che sono i problemi che penalizzano il ristorante in questione, di solito ben più profondi e gravi di qualche granello di sale. Litigi e malumori nelle cucine, disorganizzazione in sala, vecchie gelosie di famiglia che tornano a inasprirsi: quali questioni si troverà ad affrontare (e, si spera, a risolvere) questa volta super Cannavacciuolo? Storie personali e professionali torneranno a intrecciarsi nelle nuove puntate di Cucine da Incubo Italia che, fin dal promo, si preannunciano incandescenti.

Dove vedere i nuovi episodi

Cucine da incubo 2024 sarà disponibile dal 16 maggio. Farà compagnia al pubblico per sette settimane, con il rilascio di una nuova puntata ogni giovedì, fino al 4 luglio. Il programma condotto da Antonino Cannavacciuolo sarà visibile appunto in streaming su NOW. E sempre su NOW sono inoltre presenti per intero le stagioni 8 e 9, quelle precedentemente trasmesse sui canali Sky.