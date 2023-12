MasterChef Italia, le novità della nuova edizione dello show

Amanti della cucina o anche soltanto del buon cibo, attenzione: sta per tornare MasterChef Italia, dal 14 dicembre 2023 su Sky Uno e NOW. Lo show che da anni porta in televisione le tante declinazioni della cucina nostrana e internazionale quest'anno annuncia diverse novità, tra le quali l'introduzione dello Stress Test e del "giudice ombra", del quale non sono stati per ora forniti molti altri dettagli.

MasterChef 13: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo nella nuova edizione

Ma se gli elementi introdotti quest'anno sono importanti è pur sempre vero che squadra vincente non si cambia ed è per questo che alla guida del programma troviamo il consolidato trio Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli, tre chef che, oltre alle stelle Michelin, sono ormai un'istituzione di MasterChef, voci autorevoli della cucina Italiana e suoi rappresentanti anche all'estero. Vedremo quindi su chi cadranno le loro scelte per formare la nuova masterclass di cuochi amatoriali ed in seguito le prove alle quali questi concorrenti verranno sottoposti.

Come MasterChef ha cambiato l'idea di cucina

MasterChef Italia: una foto della finale della dodicesima edizione

È forse questo uno dei segreti di un format che si è rivelato vincente: attraverso le prove degli aspiranti chef anche gli spettatori acquisiscono nuove conoscenze, scoprendo materie prime, tecniche e metodi di lavorazione e cottura del cibo. Come ha ricordato Bruno Barbieri durante la conferenza di presentazione della nuova edizione, lo show ha impattato in maniera significativa sull'idea collettiva di cucina: "MasterChef ha davvero cambiato il pensiero gastronomico, specialmente nella gente: ha fatto capire che questo era un mestiere importante. Ha dato la possibilità a tanti piccoli produttori in un mercato che era spesso appannaggio delle grandi catene internazionali, la gente ha capito che non si andava al ristorante per riempirsi la pancia. Per me è stato importante anche vedere nuovi talenti: giovani che poi sono entrati in questo mondo. Io ho fatto Masterchef fin dalla prima edizione, non ho mai cambiato il mio pensiero ma ho sempre cercato di alzare l'asticella e le persone oggi finalmente sanno cos'è la cucina e la materia prima."

MasterChef 13: i giudici durante lo show

Anche Antonino Cannavacciulo ha sottolineato questo aspetto: "Nel mondo culinario c'è stata una crescita nel pubblico. Prima pochi conoscevano cosa fosse un ristorante stellato, mentre ora molti chef stanno davanti allo schermo, talenti e professionisti che fanno vedere idee e nuovi percorsi aprendo quindi una filiera che coinvolge anche i produttori. L'Italia è la tradizione del cibo e MasterChef in questi anni ci sta mostrando che ci sono grandi ingredienti e grandi produttori. Questo programma per me è un allenamento, qui mi alleno e poi vado nella mia cucina a fare la partita."

MasterChef 12, dopo l'ultima serata parlano vincitore e finalisti

Guardare al futuro e ai cambiamenti

MasterChef 13: i giudici della tredicesima edizione

Masterchef Italia è uno show piuttosto longevo, siamo arrivati alla tredicesima edizione dove verrà toccata la trecentesima puntata. Un traguardo di certo non comune per questo tipo di produzione che deve il suo successo anche al fatto di aver saputo rimanere al passo con i tempi. Giorgio Locatelli ha sottolineato proprio questo aspetto, non dimenticando di parlare anche di un tema molto discusso negli ultimi tempi, quello della sostenibilità ambientale: "Già da due o tre edizione abbiamo introdotto maggiormente la cucina vegetariana, abbiamo avuto anche concorrenti vegetariani. L'impatto ambientale è qualcosa di cui teniamo molto conto. Ad esempio sono rimasto molto deluso dal nostro governo che non ha approvato la sperimentazione della carne coltivata. Arriveremo ad un punto che sarà necessario importarla, mentre con il nostro genio italiano avremmo potuto produrre qualcosa di qualità superiore."