Arriva Sky Stream con tre testimonial d'eccezione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

Scegliere un contenuto da guardare senza passare tutta la serata a consultare cataloghi e app non è un'impresa facile ed è un'esperienza che tutti abbiamo provato barcamenandoci tra le piattaforme a cui siamo abbonati. Ne sanno qualcosa anche i tre giudici di MasterChef Italia, gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, protagonisti della campagna di comunicazione di Sky Stream, il nuovo box che permette di scegliere, in modo semplice, veloce e intuitivo, tra i tanti contenuti disponibili su Sky e sulle principali app e canali in chiaro.

Nello spot in questione, che potete guardare a seguire, i tre chef trascorrono una serata insieme. Ma mentre Giorgio Locatelli è indaffarato ai fornelli, Barbieri si trova in soggiorno a caccia di qualcosa da vedere in tv, perso in quel mappazzone che sono i tanti servizi a disposizione. La ricerca si rivela infatti più lunga del previsto finché non subentra Antonino Cannavacciuolo venendo in soccorso dei due amici e facendogli scoprire una grande novità che ha portato "al posto del dolce": Sky Stream. Antonino non fa altro che collegarlo al Wi-Fi e il gioco è fatto: "scegliere cosa guardare non è mai stato così semplice".

Che cos'è Sky Stream

Pensato per facilitare la vita degli utenti, Sky Stream è l'unico box che integra i contenuti, sia live che on demand, di Sky, dei principali canali in chiaro e delle principali app, tra cui Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity. Porta sullo schermo di casa l'interfaccia semplice e intuitiva di Sky Glass e, grazie al suo software Entertainment OS, trasforma l'esperienza televisiva di tutte le TV dotate di una porta HDMI.

Sky e Netflix a €14,90 al mese

Provvisto di una interfaccia semplice e intuitiva, controllabile anche con la voce, il nuovo box di Sky disponibile dal 3 giugno permette di ricercare tutti i contenuti senza dover passare da un'app all'altra. Come se non bastasse, Sky Stream mette a disposizione degli utenti ulteriori funzionalità: è infatti possibile mettere in pausa la TV, far ripartire dall'inizio il programma in onda con la funzione Restart e creare il proprio palinsesto personalizzato grazie alle playlist. Anche l'installazione è semplicissima, come si intuisce dallo spot con i tre giudici di MasterChef, perché basta collegarlo alla rete internet e alla TV per iniziare a guardare i propri contenuti preferiti, anche in 4K.

Sky Stream è già disponibile su Sky.it, nei negozi Sky o chiamando il numero gratuito 141, per scegliere tra le offerte disponibile come quella Sky e Netflix a €14,90 al mese.