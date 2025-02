Massimo Ranieri con un occhio rosso a Sanremo 2025 scatena i fan, cosa gli è successo?

La performance di Massimo Ranieri durante la terza serata di Sanremo 2025 ha causato non poche preoccupazioni ai suoi fan che hanno subito notato un problema all'occhio destro del cantante.

L'artista, salito sul palco come quarto Big per esibirsi, è stato presentato dal giovanissimo Samuele Parodi, ma nemmeno il talento del ragazzino ha distratto l'attenzione degli spettatori.

Il problema di Massimo Ranieri

Il cantautore napoletano è apparso infatti alle prese con un problema di salute che, tuttavia, non ha avuto alcuna conseguenza sulla sua esibizione. Il problema all'occhio di Massimo Ranieri, di cui non si conosce la causa, ha però scatenato i commenti, le ipotesi e i meme sui social.

Online c'è chi si è lanciato in diagnosi mediche a distanze, sostenendo si tratti di emorragia sotto congiuntivale, e chi ha ironizzato scrivendo che ha preso ispirazione da Fedez e dalle sue lenti a contatto nere. Non mancano poi nemmeno i paragoni con Homer Simpson o Arnold Schwarzenegger in Terminator, o le ipotesi di un suo coinvolgimento in una rissa.

Ecco alcuni dei tweet apparsi sui social dopo l'esibizione di Ranieri:

Il cantautore non ha commentato la situazione, già emersa durante la partecipazione nel pomeriggio alla trasmissione La vita in diretta. Nonostante l'evidente problema all'occhio, comunque, Massimo Ranieri è apparso tranquillo e apparentemente di ottimo umore, come dimostra un video girato nel backstage del teatro Ariston in cui balla e scherza con Sarah Toscano. L'artista è inoltre rimasto molto cordiale e disponibile con tutti, non solo davanti alle telecamere dell'evento musicale italiano.

