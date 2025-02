Sanremo 2025: svelata la causa dell'occhio rosso di Massimo Ranieri, ma non è nulla di grave

Non è passato inosservato il problema oculare del cantante napoletano nelle ultime due serate sanremesi.

Massimo Ranieri è tornato per l'ottava volta al Festival di Sanremo, presentando la canzone Tra le mani un cuore, scritta anche da Nek e Tiziano Ferro.

Il cantante napoletano nelle ultime due sere si è presentato sul palco con un evidente problema all'occhio destro, che si mostrava completamente rosso. Oltre ai classici meme del caso, online sono nate diverse discussioni sull'argomento.

Il motivo dell'occhio rosso di Massimo Ranieri

In base a quanto riporta Fanpage, in realtà l'occhio rosso di Massimo Ranieri non dovrebbe destare alcuna preoccupazione. A spiegarlo è il professor Angelo Santoliquido, direttore UO Angiologia al Gemelli di Roma.

"Si tratta di un'emorragia sottocongiuntivale. Quando il sangue stravasa dalla congiuntiva dà questa colorazione rossa del sangue che è uscito fuori" spiega il dottore. I motivi possono essere molteplici, come spiega Santoliquido: pressione alta oppure l'assunzione di farmaci antiaggreganti, un colpo di freddo o la secchezza oculare.

Primo piano di Massimo Ranieri nel film L'ultimo Pulcinella

A placare qualsiasi tipo di preoccupazione nei fan ci ha pensato ad Adnkronos Stefano Barabino, responsabile del Centro di superficie oculare e occhio secco all'Ospedale Sacco:"L'emorragia sottocongiuntivale non è nulla di grave, è un disturbo che passa dopo una settimana senza alcuna terapia".

La storia di Massimo Ranieri al Festival di Sanremo

Massimo Ranieri è un veterano della kermesse canora ligure. La sua partecipazione risale al 1968, quando a 17 anni partecipò insieme a I Giganti con la canzone Da bambino, classificandosi settimo.

Tornò a Sanremo nel 1969 in coppia con Orietta Berti con la canzone Quando l'amore diventa poesia, piazzandosi al decimo posto. Nove anni dopo tornò per la terza volta per trionfare con la canzone Perdere l'amore.

Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2010

Collezionò tre partecipazioni negli anni '90 (1992, 1995, 1997) con i brani Ti penso, La vestaglia e Ti parlerò d'amore, conquistando un quinto, un quindicesimo e un nono posto. La settima partecipazione risale al 2022 con Lettera di là dal mare, che gli valse un ottavo posto.