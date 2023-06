Massimo Ranieri in Tutti i sogni ancora in volo stasera su Rai 1: ospiti e scaletta dello show

Stasera Massimo Ranieri torna con il secondo appuntamento di Tutti i sogni ancora in volo: ecco gli ospiti e la scaletta dello show

Massimo Ranieri torna questa sera, 2 giugno, su Rai 1, con la seconda ed ultima serata di Tutti i sogni ancora in volo. Lo spettacolo, creato per omaggiare i varietà di un tempo, si sviluppa attraverso un narrare di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di tutti i tempi. Ecco gli ospiti e la scaletta di questa serata evento.

Dopo il successo di venerdì scorso, nella puntata in onda stasera interverranno grandi artisti della scena musicale italiana, tra gli ospiti della seconda puntata ci saranno Tiziano Ferro, Arisa, Raf e Malika Ayane, ma anche Enrico Brignano, Barbara Foria e gli 8 volte campioni del mondo di tip tap, Emanuele e Leonardo D'Angelo.

Anche in questo secondo appuntamento, ad accompagnare Massimo Ranieri nel suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana, ci sarà una fan d'eccezione, un'attrice che si è fatta conoscere ed amare per la bravura, ma anche per la simpatia e la bellezza: Rocio Munoz Morales.

La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, evoca gli show degli anni '60 e '70, l'orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, le coreografie da Grazia Cundari. La regia televisiva è affidata a Duccio Forzano.

Tutti i sogni ancora in volo è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi.