Massimo Lovati al GF Vip? Tutti i rumors sulla possibile partecipazione dell’avvocato di Garlasco

Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini e il suo staff avrebbero contattato Massimo Lovati per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo alcune indiscrezioni, uno dei possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, che dovrebbe partire a gennaio, potrebbe essere Massimo Lovati. Sì, proprio l'avvocato che in questi mesi abbiamo visto spesso nei programmi di cronaca nera per i casi più discussi, tra cui quello di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

I rumors sul GF Vip: da Davide Maggio a Selvaggia Lucarelli

Si tratta, per ora, solo di voci non confermate. Lo stesso Lovati non ha né smentito né confermato le indiscrezioni. Il primo a lanciare la bomba è stato Davide Maggio durante Tv Talk, il programma del sabato pomeriggio condotto da Mia Ceran su Rai 3. Il giornalista ha parlato dei casting per il GF Vip, accennando a un nome "che mi ha fatto urlare", senza però rivelarlo, ma collegandolo al mondo della cronaca nera.

Qualche giorno dopo, Selvaggia Lucarelli, che aveva contestato le teorie massoniche di Simone Cristicchi sul caso Garlasco, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, ha riportato che secondo le sue fonti Alfonso Signorini e il suo staff avrebbero contattato proprio Massimo Lovati. A confermare il clamore intorno alla possibile partecipazione di Lovati, è arrivata anche un'indiscrezione dalla trasmissione IgnotoX, il nuovo programma di cronaca condotto da Pino Rinaldi su La7.

Alfonso Signorini davanti la Porta Rossa

Le indagini di Pino Rinaldi sul possibile ingresso di Massimo Lovati nel reality show

Il giornalista ha chiesto al suo inviato che segue il caso Garlasco se ci fossero conferme sulla presenza dell'avvocato nel cast del GF Vip. L'inviato ha spiegato che, dopo la notizia lanciata da Selvaggia Lucarelli, hanno provato a contattare Lovati senza riuscirci. Tuttavia, è emerso che l'avvocato avrebbe assunto un agente per gestire eventuali proposte televisive.

Chi è Massimo Lovati

Nato il 13 agosto 1952 a Vigevano, è un avvocato penalista noto per la sua difesa di Andrea Sempio nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Pavia dal 1982, Massimo Lovati è emerso nel panorama mediatico per le sue dichiarazioni controverse e il suo stile comunicativo sopra le righe. Recentemente, dopo la revoca del mandato da parte di Sempio, Lovati ha messo in discussione l'alibi presentato dal suo ex assistito, definendo lo scontrino come "carta straccia" privo di riscontri esterni.