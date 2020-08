Massimo Boldi contro le mascherine e i potenti del pianeta: il delirio social

Massimo Boldi a ruota libera su Facebook contro l'uso (necessario) delle mascherine e contro i leader mondiali. L'attore ha scritto un post accorato ma criptico sulla situazione che stiamo vivendo negli ultimi mesi e ha invocato l'arrivo del Signore invitando i suoi followers ad avere pazienza perché tutto si sistemerà. E no, non è la scena di un cinepanettone, ma è il post scritto da Boldi che potete leggere qui sotto.

Nei giorni scorsi le riprese del cinepanettone Un Natale su Marte sono state bloccate per due casi di Covid-19. Non sappiamo se le due cose sono collegate ma oggi Massimo Boldi, co-protagonista del film con Christian De Sica, ha scritto un post delirante su Facebook invocando l'arrivo del Signore contro le mascherine. Nella prima parte del post Boldi se la prende contro i potenti: "Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a sé stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati".

La seconda parte prende una deriva mistica: il Signore dovrebbe scendere tra noi e liberarci, non dal peccato o dai peccatori ma dalle mascherine: "Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l'hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill, forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, sì Lui... il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere là malasorte è l'indifferenza dei Governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre. Lo dico e lo ripeto Ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni".

Tempo fa Massimo Boldi aveva definito il Coronavirus "un castigo di Dio", oggi in piena crisi mistica ha scritto un post che la maggior parte degli utenti del social network sta dileggiando, un'uscita veramente poco felice per Cipollino.