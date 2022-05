Quanto hanno guadagnato Massimo Boldi e Christian De Sica con i loro film?

Durante un episodio del podcast Muschio Selvaggio di Fedez, Massimo Boldi ha rivelato quanto guadagnava per recitare nei suoi amatissimi cinepanettoni in coppia con Christian De Sica: la cifra sembra non stupire il cantante ma il motivo è un semplice fraintendimento.

Nel breve filmato Fedez chiede a Boldi: "Ma quanto guadagnavate, in lire, dai diccelo, flexa un pochino", al che l'attore risponde semplicemente affermando che guadagnavano tanto, per poi rivelare: "Stiamo parlando di 40 anni fa? 40 anni fa io e Christian guadagnavamo 500 milioni a film." A queste parole Fedez confessa: "Quindi 250.000 euro? Pensavo di più."

Come hanno fatto notare innumerevoli utenti nei commenti della clip, 50 milioni di lire 40 anni fa non corrispondono affatto a 250.000 euro, bensì ad una cifra molto più alta: 1,2 milioni di euro. Questo, ovviamente, a causa dell'inflazione che ha mutato il valore del denaro nel corso dei decenni.

L'era dei cinepanettoni ha segnato un enorme successo per Massimo Boldi e Christian De Sica il quale, a proposito del loro ritorno sul grande schermo, ha recentemente dichiarato: "Io con Massimo ho fatto tanti film, ma ancor prima facevamo le serate nelle balere, faceva il batterista", ricorda in studio De Sica. "Quest'anno non abbiamo lavorato insieme, con Brando stiamo pensando di mettere in piedi un'idea, con due vecchi rincoglioniti".