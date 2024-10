Massimiliano Ossini critica aspramente la giuria di "Ballando con le stelle". Il video dopo l'esibizione

Nella serata del 12 ottobre si sono accese le luci sul palco di Ballando con le stelle. Su Rai Uno, Milly Carlucci ha condotto la terza puntata dello show del sabato sera che, come da pronostici, ha regalato molte sorprese. Nell'edizione di quest'anno, la competizione è ancora più accesa rispetto al passato e le "stelle" che si cimentano nel ballo sono più agguerrite che mai, decise a vivere al meglio il loro percorso nel programma. Tra i tanti c'è chi brilla e c'è chi, invece, deve migliorare la sua tecnica, ma lo show di Milly Carlucci non è solo lustrini, paillettes e coreografie. C'è spazio per gli elogi e le critiche della giuria, pronta a giudicare il lavoro delle coppie in gara. E proprio una critica per nulla positiva non è piaciuta a Massimiliano Ossini.

La rabbia di Massimiliano Ossini dopo la performance: lo sfogo con la Bruganelli

Rispetto alla settimana scorsa, c'è da dire che il celebre conduttore Rai non ha convinto sul palcoscenico nonostante una coreografia ben strutturata e molto sensuale. Se la giuria popolare lo ha lodato lo stesso, sono stati i giudici che non hanno premiato il suo impegno. A Massimiliano Ossini non è andato giù il 6 che gli ha assegnato Selvaggia Lucarelli. Di fronte alle telecamere e mentre ascoltava il giudizio ha accolto le critiche e ha fatto ammenda ma, come rivela un video fuori onda, Ossini non ha apprezzato le parole e dietro le quinte si sfoga con Sonia Bruganelli.

"Adesso, con tutto il cuore, per tutto il bene che non voglio.. anche perché non siamo amici, ma Friedman... Ho ballato cento volte meglio", ha confessato il concorrente con un tono molto infastidito. "La Lucarelli fa strategia", ha aggiunto. "Non puoi dare 6 perché è andata contro Zazzaroni, perché hanno litigato. Ma che voto è? Dai". Secondo il pensiero di Ossini, il voto che ha ricevuto da Selvaggia sarebbe stato solo un dispetto nei riguardi di Zazzaroni.

Le sfogo è avvenuto in presenza della Bruganelli che ha accolto le parole di Ossini e ha dato ragione al giornalista. Lei, più di tutte, conosce i comportamenti della Lucarelli dato che anche lei, nella puntata del 12 ottobre, ha avuto uno scontro verbale con la giornalista. "Loro vogliono essere i protagonisti dello show", risponde poi lapidaria, inviando una stoccata ai giudici.